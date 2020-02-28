Zerde tatlısı tarifi

Pirinci tencerede 4-5 su bardağı kadar suyla haşlamaya başlayın.

Haşlama suyunun kıvamına göre 1-2 su bardağı daha sıcak su ilave edebilirsiniz.

Safranı sıcak suda rengi çıkana kadar bekletin.

Pirinçler yumuşadığında şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü tencereye ekleyin.

Bu esnada nişastayı 1 çay bardağı kadar suyla açın ve onu da tatlıya ilave edin.

2-3 dakika daha kaynattığınız tatlıyı kaselere bölüştürüp soğuyup katılaşana kadar bekletin.

Ardından üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.