Zerde tatlısı tarifi
Zerde geçmişi Osmanlı’ya kadar dayanan geleneksel tatlılarımızın başında geliyor. Oldukça hafif ve lezzetli olan bu tatlı rengini safrandan lezzetini ise gül suyundan alıyor. Siz de evde zerde yapmak istiyor ama nereden başlayacağınıza karar veremiyorsanız tarifimizin çok işinize yarayacağını söyleyebiliriz. Şimdiden elinize sağlık diyelim…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 çay bardağı kırık pirinç
- 6-7 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 tatlı kaşığı nişasta
- 1 çay bardağı su
- 1 çay kaşığı safran
- 1 yemek kaşığı gül suyu
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
Zerde tatlısı tarifi nasıl yapılır?
Pirinci tencerede 4-5 su bardağı kadar suyla haşlamaya başlayın.
Haşlama suyunun kıvamına göre 1-2 su bardağı daha sıcak su ilave edebilirsiniz.
Safranı sıcak suda rengi çıkana kadar bekletin.
Pirinçler yumuşadığında şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü tencereye ekleyin.
Bu esnada nişastayı 1 çay bardağı kadar suyla açın ve onu da tatlıya ilave edin.
2-3 dakika daha kaynattığınız tatlıyı kaselere bölüştürüp soğuyup katılaşana kadar bekletin.
Ardından üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.