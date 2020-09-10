O haber Erzurumluları sevindirdi! Cağ kebabı ve su böreği...

CNN Travel yazarı Lisa Morrow, Türkiye’nin en iyi 23 yemeğini kaleme aldı. "Türkiye zengin ve çeşitli mutfağını coğrafi yapısına borçlu. Sönmüş volkanlardan oluşan verimli platolar ve düzlükler, karla kaplı dağlar ve hızla akan nehirler, zengin ve çeşitli bir tabak yaratıyor" ifadelerini kullanan Morrow, "Akdeniz kıyılarının zeytinyağlı yemeklerinden, Orta Anadolu’nun doyurucu hamur işlerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hafif baharatlı tatlarına kadar her şey var ve şu ana kadar sadece başlangıçları saydık" sözlerine yer verdi.