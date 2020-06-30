Manavdan ya da pazardan fark etmez, aldığınız karpuzun şekli böyleyse...

Namibya ve Botswana'da bulunan milattan önce 3000 yılı civarına ait kalıntılara bakılırsa o zamanki karpuzun bugünküyle hiç alakası yokmuş. Çapı 5 santimetre olan 18 çekirdekli karpuzun kabuğunu kırmak için çekiç ya da keskin bir obje gerekiyormuş. Yüzde 80'i su olan bu meyvenin yüzde 1,9'u şeker, 18,1'i de nişasta ve yağ gibi maddelerden oluşuyormuş. 6 farklı türü olan o karpuzu yemek vücutta iltihaba neden oluyormuş.