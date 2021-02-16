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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 16 Şubat 2021 - 14:49 | 

Kremayla Lezzeti Katlanan Kış Çorbaları

Kış mevsimi tüm hızıyla devam ederken, biz size içinizi ısıtan çorbalardan bahsetmekte kararlıyız. Bu defa sıcak çorbalarımıza biraz da krema ekliyoruz. Peki ama hangilerine?

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1Mantar Çorbası
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Mantar Çorbası

Bu listeye mantar çorbasıyla başlamalıyız. Mantarla harmanlanan, lezzetine lezzet katan krema, bu çorbaya çok yakışıyor.

2Ispanak Çorbası
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Ispanak Çorbası

Ispanağı tek başına sevmeyenler için, kremalı ıspanak çorbası kurtarıcı bir lezzet.

3Bal Kabağı Çorbası
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Bal Kabağı Çorbası

Bal kabağı çorbası kremasız olmaz. Deneyin ve mevsimi geçmeden bol bol tüketin.

4Tavuk Çorbası
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Tavuk Çorbası

Şifa deposu tavuk suyu çorbasının üzerine gezdirdiğiniz bir miktar krema, her şeyi daha da güzelleştirebilir.

5Domates Çorbası
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Domates Çorbası

Domates çorbası için iki seçeneğiniz var. Krema ekleyebilir, kaşar peynir rendesiyle zenginleştirebilirsiniz. İkisini bir arada kullanmak da iyi bir fikir olabilir.

6Brokoli Çorbası
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Brokoli Çorbası

Listemizin sonunda yine bir yeşil şölen. Brokoli çorbasını krema ile tatlandırmalı ve misafirlerinize de bu lezzeti denetmelisiniz.

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