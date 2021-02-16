Kremayla Lezzeti Katlanan Kış Çorbaları

Bu listeye mantar çorbasıyla başlamalıyız. Mantarla harmanlanan, lezzetine lezzet katan krema, bu çorbaya çok yakışıyor.Ispanağı tek başına sevmeyenler için, kremalı ıspanak çorbası kurtarıcı bir lezzet.Bal kabağı çorbası kremasız olmaz. Deneyin ve mevsimi geçmeden bol bol tüketin.Şifa deposu tavuk suyu çorbasının üzerine gezdirdiğiniz bir miktar krema, her şeyi daha da güzelleştirebilir.Domates çorbası için iki seçeneğiniz var. Krema ekleyebilir, kaşar peynir rendesiyle zenginleştirebilirsiniz. İkisini bir arada kullanmak da iyi bir fikir olabilir.Listemizin sonunda yine bir yeşil şölen. Brokoli çorbasını krema ile tatlandırmalı ve misafirlerinize de bu lezzeti denetmelisiniz.