Konya’nın en meşhur 10 yemeği

Batırık Batırık, Mersin, Konya, Karaman gibi birçok yörede karşımıza çıkan bir lezzet. Soğuk bir çorba ya da sulu bir salata olarak tanımlayabileceğimiz batırık için ihtiyacınız olan malzemeler kısıra benzese de ortaya çıkan lezzet çok daha farklı oluyor. Siz de yaz aylarında bu serin lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz batırık tarifimiz huzurlarınızda.