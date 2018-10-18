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HaberlerLezizz Nerede Ne YenirKonya’nın en meşhur 10 yemeği
GeriNerede Ne Yenir Konya’nın en meşhur 10 yemeği
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Hürriyet
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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
Haber Giriş: 18 Ekim 2018 - 09:15 | 

Konya’nın en meşhur 10 yemeği

Sadece etli ekmekle sınırlı olmayan Konya mutfağı birbirinden güzel lezzetler vadediyor. İşte öne çıkanlar...

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Konya ülkemizin en nefis lezzetlerine ev sahipliği yapıyor. Birbirinden leziz et ve tatlı yemekleri ile meşhur olan Konya'da her damağa hitap eden bir seçenek bulmak mümkün. İşte Konya'nın en meşhur yemekleri…

2Arabaşı çorbası
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Arabaşı çorbası

Konya lezzetleri arasında önemli yer tutan çorba çeşitlerinden biri de arabaşı çorbası. Bütün tavuğun içi didiklenerek yapılan bu çorba üzerine maydanoz serpilerek servise hazır hale getiriliyor.

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3Bamya çorbası
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Bamya çorbası

Konya'nın geleneksel lezzetleri arasında bulunan bamya çorbası, özel günlerde ve düğünlerde en sık yapılan tarifler arasında... Kurutulmuş bamyayla yapılan çorba, içine eklenen dana eti ile tadına doyulmaz bir lezzet haline geliyor.

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4Etli ekmek
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Etli ekmek

Etli ekmek Konya'nın milli yemeklerinden biri. Pideye benzeyen etli ekmek incecik hamurun üzerine kıyma, domates, soğan ve biber karışımı ilave edilmesi ile tam bir damak ziyafetine dönüşüyor. Yanında da ayran içmek bir gelenek.

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5Çebiç
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Çebiç

Çebiç Konya'nın geleneksel tatlar listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Nefis bulgur pilavının üzerine tandırda pişmiş kuzu eti eklenmesi ile tadından yenmez hale gelen çebiç özellikle önemli günlerin ve etkinliklerin vazgeçilmez yemekleri arasında.

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6Fırın kebabı
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Fırın kebabı

Sıcacık pidenin üzerine nar gibi kızarmış koyun veya kuzu eti eklenmesi ile yapılan fırın kebabı, közlenmiş biber ve domateslerin eşlik ettiği mükemmel bir lezzet...

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7Sac böreği
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Sac böreği

Yufkanın içine ıspanak ve peynir eklenerek yapılan bu börek, sacda pişiriliyor. Üzerinde eriyen tereyağı ile çok daha leziz bir hale geliyor.

8Dilber dudağı baklavası
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Dilber dudağı baklavası

Un bezeleri hazırlanarak içerisine ceviz konulan bu tatlı, minik poğaça şekline getirilerek üzerine tereyağı sürülen ve fırına verilen bir lezzet bombası.

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9Batırık
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Batırık

Batırık, Mersin, Konya, Karaman gibi birçok yörede karşımıza çıkan bir lezzet. Soğuk bir çorba ya da sulu bir salata olarak tanımlayabileceğimiz batırık için ihtiyacınız olan malzemeler kısıra benzese de ortaya çıkan lezzet çok daha farklı oluyor. Siz de yaz aylarında bu serin lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz batırık tarifimiz huzurlarınızda.

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10Mevlana böreği
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Mevlana böreği

Sabah kahvaltılarının ve akşamüstü atıştırmalıklarının başlıca lezzetlerinden biri olan Mevlana böreği, maydanoz, kıyma ve soğanın harç haline getirilerek yufkanın içine konulması ile yapılıyor. Fırında çıtır çıtır bir börek haline dönüşen bu lezzete çay eşlik ediyor.

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11Höşmerim
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Höşmerim

Farklı şehirlerde de yapılan höşmerim, Konya'da un helvasının bir benzeri olarak karşımıza çıkıyor. Kaymakla yapılan ve üzerine fıstık, tarçın veya pudra şekeri serpilerek servis edilen bu tatlıyı denemeden Konya'dan dönmeyin.

12Papara
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Papara

Ekmeklerin tabağa dizilmesi ve üzerine tulum, salça sosu ve yoğurt dökülmesi ile ilginç bir lezzete dönüşen papara, maydanoz ve karabiber ile tatlandırılarak servis ediliyor. Paparaya tirit denildiğini de duyabilirsiniz.

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13Sac arası tatlısı
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Sac arası tatlısı

Konya'nın meşhur sac arası tatlısını yapmak biraz uğraştırıyor ama lezzeti her şeye değiyor. İncecik hamurların arasındaki nefis kaymak ve üzerindeki Antep fıstığı, bu tatlıyı unutulmaz kılan faktörlerden. Siz de evinizde enfes bir sac arası tatlısı yapmak isterseniz bu tarifi mutlaka gözden geçirin. Pişman olmayacaksınız. Afiyet olsun...

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