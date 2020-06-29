Pazarda kilosu 100 liradan satılıyor, özellikle yabancılar kapış kapış alıyor

Bölgede ciddi şekilde tropikal meyve üretiminin söz konusu olduğunu vurgulayan Rüzgar, "Muz üretimi 13 bin dekar alanda 80 bin tona ulaştı. Avokado üretimiz 4 bin 100 dekara ulaştı ve artıyor. Bunun yanında mango üretimi söz konusu. 38 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Tropikal meyveye ciddi yönelme var. Passiflora üreticilerin son zamanlarda tercih ettiği önemli bitkilerden oldu. İlçemizde passifloraya ilgi iyi ve talep de güzel. Kısa sürede ülke tarımına önemli bir değer katacaktır" diye konuştu.