Kars'ta kaz zamanı geldi, tandırlar yandı

"Kar yiyen kaz daha lezzetli olur. Kışın kestiğimiz kazları tuzlayıp daha sonra kuruması için asıyoruz. Bu işlem yapılmadan dondurucuya konulan kazın lezzeti de farklı olur ama biz kestiğimiz kazları kurutup tadının bozulmaması içi sandıklarda, dışarıda saklıyoruz. Onları da özel misafirlerimize pişiriyoruz. Özel misafirimiz oldu mu tandırları yakıyoruz, onlara kazı pişirip hizmet ederiz. Kazı 2 saat suyunda pişiririz daha sonra tandırın ateşine göre 20 dakika veya yarım saat kızartırız ve misafirlerimize servis ederiz."