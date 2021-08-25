İspanya mutfağına özgü yiyecekler nelerdir? İspanyol mutfağı yemekleri ve özellikleri

TAPAS İspanyol mutfağı yemeklerinin en bilineni tapas, son yıllarda ülkemizde de restoran menülerinde yaygınlaşan bir lezzet. Bir tür meze olan bu lezzetli atıştırmalık, ekmek üzerine yerleştirilen çeşitli malzemelerin kanepe olarak servis edilmesi diyebiliriz. Sıcak ve soğuk olmak üzere sayısız malzeme ile ister öğle veya akşam yemeklerinde isterseniz de içecekleriniz yanına atıştırmalıklar olarak sipariş edebileceğiniz tapasları ülkemizde de çeşitli restoranlarda bulabilirsiniz.