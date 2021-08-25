İspanya mutfağına özgü yiyecekler nelerdir? İspanyol mutfağı yemekleri ve özellikleri
İspanya mutfağı kendine özgü lezzetleriyle gurmelerin her zaman gözdesi olmuştur. Gelin, özellikle son yıllarda popülerlik kazanan İspanyol mutfağında neler olduğuna bir göz atalım. İşte, İspanyol mutfağı yemekleri ve özellikleri…
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Dünya mutfakları arasında ayrı bir yeri olan İspanyol mutfağı, kendine has yemekleri ve atıştırmalıklarıyla dikkat çekiyor. Yemek yemeyi de yapmayı da bir sanat olarak gören İspanya mutfağında neler var merak ediyorsanız, işte sizin için hazırladığımız İspanyol mutfağı yemekleri ve özellikleri…
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TAPAS
İspanyol mutfağı yemeklerinin en bilineni tapas, son yıllarda ülkemizde de restoran menülerinde yaygınlaşan bir lezzet. Bir tür meze olan bu lezzetli atıştırmalık, ekmek üzerine yerleştirilen çeşitli malzemelerin kanepe olarak servis edilmesi diyebiliriz. Sıcak ve soğuk olmak üzere sayısız malzeme ile ister öğle veya akşam yemeklerinde isterseniz de içecekleriniz yanına atıştırmalıklar olarak sipariş edebileceğiniz tapasları ülkemizde de çeşitli restoranlarda bulabilirsiniz.
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GAZPACHO
İspanya ile özdeşleşen yemeklerin başında ünlü Endülüs çorbası Gazpacho geliyor. İspanya'nın Cordoba ve Sevilla bölgelerinde en lezzetlilerini bulabileceğiniz bu çorba, biber, domates ve sirke gibi malzemelerin birleşiminden oluşan Gazpacho, soğuk domates çorbasına benziyor. Gazpacho isteğe göre tabakta veya bardakta servis edilebiliyor.
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TORTİLLA
İspanyol omleti olarak bilinen tortilla, bizdekinin aksine İspanya'da kahvaltı olarak değil ana öğünde tercih ediliyor. Patates, yumurta ve soğandan oluşan bu İspanyol lezzetini mutlaka denemelisiniz.
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ARROZ CON LECHE
Süt ve pirinçten oluşan bir tatlı. Arroz Con Leche, “Sütlü Pirinç” anlamına geliyor. Asında bir Türk tatlısı olan sütlaca çok benziyor. Ancak sütlacın biraz daha lapası olan arroz con leche'nin üzerine tarçın ilave edilerek servis ediliyor.
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MARİ MUNTANYA
Deniz ve dağ anlamına gelen bu yemek, İspanyol mutfağı yemekleri içinde en farklısıdır. Mari Muntanya tavuk, karides, sarımsak, beyaz şarap sosundan oluşuyor. İçerisine İspanyollar arasında çok önemli bir yeri olan badem koyuluyor. Aslında Katalonya bölgesine özgü bir yemek olan mari muntanya İspanya geneline yayılmış bir lezzet.
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PAELLA
Valencia bölgesine ait olan paella, pirinç ve zeytinyağının ana malzemelerini oluşturduğu sebzeli, etli, tavuklu ve deniz ürünleri olmak üzere birçok çeşidinin bulunduğu en özgün yemeklerden biri.
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JAMON
İspanyol jambonu olarak adlandırılan jamon, İspanya’nın sokak lezzetlerinden. Jamon, İspanya'da pek çok tapas ve yemek içerisinde de bulunuyor. Özellikle tapas'larla harika bir uyuma sahip olan bu lezzetli jambonu biraz domates, sarımsak ve roka ile birleştirerek deneyebilirsiniz.
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PİNTXOS
Dilimler halinde kesilmiş ekmeklerin üzerine çeşitli sos ve yiyeceklerin koyulmasıyla oluşan bir tür atıştırmalık olan pintxos, çıtır ve lezzetli İspanyol bagetlerinden hazırlanıyor. İspanyollar bu ekmeklerin üzerine peynir, avokado sosu, domates sosu, jamon gibi malzemeler koyarak servis ediyorlar.
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TURRON
Turron, Türk helvasını andıran tadı ile badem ezmesinin bir türüdür. Pek çok çeşidi bulunan Turron’un temel malzemesini badem ve şeker oluşturuyor. Bazı turronlar kavrulmuş bademle yapılırken bazıları unlu mamül olarak sunuluyor. Turron’un beyaz çikolatalı, bitter çikolatalı, fındıklı, parça bademli gibi çeşitleri de var. Özellikle özel günlerde ikram ediliyor ya da hediye olarak götürülüyor.
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HORCHATA
Valencia’da ortaya çıkan bu içecek badem ve sütten yapılıyor. İçine buz atılarak servis ediliyor. Soğuk içecekler içinde en çok tercih edilen Horchata İspanya’nın meşhur bademleriyle yapılıyor. İspanya’da yazın popüler içeceklerinden olan horchata, geleneksel İspanya mutfağının temel öğelerinden biri sayılır.