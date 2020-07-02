İnanç turizmiyle tanınan Tarsus şimdi de gastronomi turizmine el attı

"Dönerci ve kebapçı gibi sadece humus satılan iş yerlerimiz var. Çok talep görüyor ve beğeniliyorlar. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ikramlarımız arasında en çok beğendiği humus oluyor. Bölgemizde yetişen havuçlardan yapılan bir şalgamımız var. Mayasının da buradan üretilmesi diğerleri arasındaki farkı çıkarıyor. Yayla bandırması da özellikle Çamlıyayla ve Tarsus'ta yetişen üzümlerin yüksek şeker oranıyla çok güzel olan pekmezinden ve bölgemizde yetişen cevizden yapılıyor. İnanılmaz bir lezzet."