Açık büfede yerken bu uyarıları aklınızdan çıkarmayın

Kasaphanede işler bütün gelen parçalara bakar. Genelde köftelerde dana döş ve gerdan kullanılır. Eğer Adana kebap ya da Urfa kebap var ise menüde yemeyiniz. Tekrar söylüyorum her şey dâhil sistemin olduğu bir otelde Adana kebap yemeyiniz. Elinizi bile sürmeyiniz.