Eldivenle bile dokunmak imkansız çünkü...

Kırmızı biber C vitamini açısından en zengin gıdalardan biri. Kırmızı pul biber de aynı şekilde bol miktarda C vitamini içeriyor. Hatta 10 gram kırmızı biberde 10 gram limon suyundan fazla C vitamini bulunuyor. Kırmızı biber diğer antioksidanlar açısından da zengin bir kaynak.