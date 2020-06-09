Eldivenle bile dokunmak imkansız çünkü...

Antik Roma'da en yaygın kullanılan baharatlardan biri "silphium" bitkisinden elde edilen ve "laser" adı verilen bir baharattı. O dönemde doğal yaşam alanı Libya toprakları olan bu baharat günümüzde dünya üzerinde bulunmuyor çünkü Romalılar ilaç etkisi de olan bu bitkiyi soyu tükenene kadar hasat etmeyi tercih etmiş. Bilim insanları silphium'un lezzetinin tahminen sarımsak gibi olduğunu belirtiyor.