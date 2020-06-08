Dünya Kahvaltı Günü'ne gökyüzünden destek verdiler

Emin Bilen ise "7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü'nde gökyüzünde kahvaltı yaptık. Van'ın çöreği, peyniri, tandır ekmeği çok meşhur. Van'ın kahvaltısı çok zengin, bu zenginliği havada tatmak farklı bir ayrıcalık oldu" dedi.