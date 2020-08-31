Dondurma ile yapabileceğiniz birbirinden nefis tatlı tarifleri

Limonlu dondurmalı pasta tarifi Pastadan vazgeçemeyen ama hafif bir şeyler yemek isteyenler için harika bir tarifimiz var. Limon ve dondurmayı bir araya getirip özellikle yaz günlerinde büyük bir keyifle yiyebileceğiniz çok ferahlatıcı bir pasta hazırladık. Tabanını da cheesecake tabanı gibi bisküvi kullanarak yaptık. Çok pratik olduğunu söylememize gerek var mı?