MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerDondurma ile yapabileceğiniz birbirinden nefis tatlı tarifleri
GeriLezizz Menüler Dondurma ile yapabileceğiniz birbirinden nefis tatlı tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 17:18 | 

Dondurma ile yapabileceğiniz birbirinden nefis tatlı tarifleri

Yazın tatlı denince ilk akla gelen şey olan dondurma, tek başına oldukça keyifli ama başka tatlılarla birlikte tüketildiğinde de çok nefis oluyor. Sizin için dondurmayla yapabileceğiniz nefis tatlı tarifleri hazırladık. Parfeden kızarmış dondurmaya, dondurmalı irmik helvasından şarlota çok beğeneceğiniz dondurmalı tatlı tariflerimiz için sizi hemen aşağı alalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Dondurmalı kup tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı kup tarifi

Yaz sıcaklarının en tatlı çözümü dondurma. Fakat dondurmayı tek başına tüketmek yerine meyveler ve kuru yemişlerle süsleyerek çok şık bir tatlı elde edebilirsiniz. Bu dondurmalı kup tarifi sadece bir örnek...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi
Abone Olgoogle-news

Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi

Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Dondurmalı parfe tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı parfe tarifi

sıcak havalarda soğuk ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da size göre... İçine eklenen malzemelerle lezzeti katlanan dondurmayı mikserle çırpıp iyice kabarttık ardından da derin dondurucuda sertleşene kadar dondurduk. İşte çok pratik ve lezzetli dondurmalı parfe tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Dondurmalı irmik helvası tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı irmik helvası tarifi

İrmik helvası en sevilen en popüler ve en pratik tatlılarımızdan. Bu tatlıyı yaz sofralarına uydurmak için yapabileceğiniz en kolay şey de içini dondurmayla doldurmak. Helvayı kaşıkla böldüğünüzde içinden çıkacak dondurmanın yaratacağı görüntüye de lezzete de bayılacaksınız. İşte nefis dondurmalı irmik helvası tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Dondurmalı brownie tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı brownie tarifi

Sıcak yaz günlerinizi ferahlatacak olan bu lezzetli tarifi ailecek çok seveceksiniz... Çikolatalı kekin üzerine yerleştirdiğiniz dondurma topu kekin ve çikolata sosunun etkisiyle erimeye başladığında ortaya çıkacak olan görüntüye ve lezzete kimse hayır diyemeyecek. Mutlaka denemelisiniz...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Kızarmış dondurma tarifi
Abone Olgoogle-news

Kızarmış dondurma tarifi

Dondurma kızaracak ama erimeden kalacak. Mümkün mü? Hem de nasıl... Dondurmanın dışını kaplayan yumurta ve mısır gevreği yağın sıcaklığına rağmen dondurmanın erimesine engel oluyor. Üstelik ortaya da çok farklı bir lezzet çıkıyor. Kızarmış dondurmayı her mevsim sofralarınızda misafir etmek isteyeceksiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Dondurmalı soğuk kahve tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı soğuk kahve tarifi

Soğuk kahveyi de dondurmayı da çok seviyoruz. Peki ya ikisi bir araya gelirse? İşte o zaman ortaya efsane bir lezzet çıkıyor. Biz vanilyalı dondurma kullanmayı tercih ettik ama siz isterseniz başka dondurmalar da kullanabilirsiniz elbette...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Dondurmalı profiterol tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı profiterol tarifi

Profiterol sevmeyen var mı? Puf puf kabaran pataşunun içine nefis pastacı kreması doldurulur, üzerine de mis gibi çikolata sosu gezdirilir. Bu tarifi yaz aylarına uyarlayalım dedik ve hamurun içine krema yerine dondurma koyduk. Gerçekten enfes bir lezzet çıktı ortaya. İşte bu sıcak havalarda içinizi serinletecek özel dondurmalı profiterol tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Dondurmalı lokmalar tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı lokmalar tarifi

Lezzetine hayran kalacağınız bir tarifimiz var. Üstelik yapılışı da çok kolay. Ancak biraz sabır istiyor çünkü tatlılarınızı bir müddet dondurucuda bekletmeniz gerekiyor. Fakat görüntüsü o kadar iştah açıcı ki sabretmek gerçekten çok zor oluyor. İşte bitter çikolatayla lezzetlenen dondurmalı lokmaların tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Limonlu dondurmalı pasta tarifi
Abone Olgoogle-news

Limonlu dondurmalı pasta tarifi

Pastadan vazgeçemeyen ama hafif bir şeyler yemek isteyenler için harika bir tarifimiz var. Limon ve dondurmayı bir araya getirip özellikle yaz günlerinde büyük bir keyifle yiyebileceğiniz çok ferahlatıcı bir pasta hazırladık. Tabanını da cheesecake tabanı gibi bisküvi kullanarak yaptık. Çok pratik olduğunu söylememize gerek var mı?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Dondurmalı çikolatalı ev baklavası tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı çikolatalı ev baklavası tarifi

Yaz aylarında genellikle hafif tatlılar tüketilir ama bu güzel bir baklava yenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hele ki böyle çikolatalı bir baklava olursa. Lezzetini ev yapımı yoğurtlu dondurmayla birkaç katına çıkardığımız dondurmalı çikolatalı ev baklavasının tarifini sizin için derledik. Afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12Dondurmalı şarlot tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı şarlot tarifi

Sıcak günlerin vazgeçilmez tatlısı olan dondurmalı şarlotun pratik bir tarifini mi aramıştınız? Dışı nefis kreple kaplı içi mis gibi çilekli dondurmalı bu enfes tatlının yapılışı oldukça kolay ve pratik. Görüntüsü de benzersiz olan dondurmalı şarlot pastasının tarifi aşağıda...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13Dondurmalı turta tarifi
Abone Olgoogle-news

Dondurmalı turta tarifi

Serinletici ve lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Dondurmalı turta bu arayışınızı sonlandıracak tariflerden biri olabilir. Tabanını öğütülmüş bisküvilerle yapabileceğiniz dondurmalı turtanın tarçınlı ve kakaolu lezzeti herkesi mest edecek. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi