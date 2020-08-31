Dondurma ile yapabileceğiniz birbirinden nefis tatlı tarifleri
Yazın tatlı denince ilk akla gelen şey olan dondurma, tek başına oldukça keyifli ama başka tatlılarla birlikte tüketildiğinde de çok nefis oluyor. Sizin için dondurmayla yapabileceğiniz nefis tatlı tarifleri hazırladık. Parfeden kızarmış dondurmaya, dondurmalı irmik helvasından şarlota çok beğeneceğiniz dondurmalı tatlı tariflerimiz için sizi hemen aşağı alalım...
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Dondurmalı kup tarifi
Yaz sıcaklarının en tatlı çözümü dondurma. Fakat dondurmayı tek başına tüketmek yerine meyveler ve kuru yemişlerle süsleyerek çok şık bir tatlı elde edebilirsiniz. Bu dondurmalı kup tarifi sadece bir örnek...
Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.
sıcak havalarda soğuk ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da size göre... İçine eklenen malzemelerle lezzeti katlanan dondurmayı mikserle çırpıp iyice kabarttık ardından da derin dondurucuda sertleşene kadar dondurduk. İşte çok pratik ve lezzetli dondurmalı parfe tarifi...
İrmik helvası en sevilen en popüler ve en pratik tatlılarımızdan. Bu tatlıyı yaz sofralarına uydurmak için yapabileceğiniz en kolay şey de içini dondurmayla doldurmak. Helvayı kaşıkla böldüğünüzde içinden çıkacak dondurmanın yaratacağı görüntüye de lezzete de bayılacaksınız. İşte nefis dondurmalı irmik helvası tarifi…
Sıcak yaz günlerinizi ferahlatacak olan bu lezzetli tarifi ailecek çok seveceksiniz... Çikolatalı kekin üzerine yerleştirdiğiniz dondurma topu kekin ve çikolata sosunun etkisiyle erimeye başladığında ortaya çıkacak olan görüntüye ve lezzete kimse hayır diyemeyecek. Mutlaka denemelisiniz...
Dondurma kızaracak ama erimeden kalacak. Mümkün mü? Hem de nasıl... Dondurmanın dışını kaplayan yumurta ve mısır gevreği yağın sıcaklığına rağmen dondurmanın erimesine engel oluyor. Üstelik ortaya da çok farklı bir lezzet çıkıyor. Kızarmış dondurmayı her mevsim sofralarınızda misafir etmek isteyeceksiniz.
Soğuk kahveyi de dondurmayı da çok seviyoruz. Peki ya ikisi bir araya gelirse? İşte o zaman ortaya efsane bir lezzet çıkıyor. Biz vanilyalı dondurma kullanmayı tercih ettik ama siz isterseniz başka dondurmalar da kullanabilirsiniz elbette...
Profiterol sevmeyen var mı? Puf puf kabaran pataşunun içine nefis pastacı kreması doldurulur, üzerine de mis gibi çikolata sosu gezdirilir. Bu tarifi yaz aylarına uyarlayalım dedik ve hamurun içine krema yerine dondurma koyduk. Gerçekten enfes bir lezzet çıktı ortaya. İşte bu sıcak havalarda içinizi serinletecek özel dondurmalı profiterol tarifi...
Lezzetine hayran kalacağınız bir tarifimiz var. Üstelik yapılışı da çok kolay. Ancak biraz sabır istiyor çünkü tatlılarınızı bir müddet dondurucuda bekletmeniz gerekiyor. Fakat görüntüsü o kadar iştah açıcı ki sabretmek gerçekten çok zor oluyor. İşte bitter çikolatayla lezzetlenen dondurmalı lokmaların tarifi...
Pastadan vazgeçemeyen ama hafif bir şeyler yemek isteyenler için harika bir tarifimiz var. Limon ve dondurmayı bir araya getirip özellikle yaz günlerinde büyük bir keyifle yiyebileceğiniz çok ferahlatıcı bir pasta hazırladık. Tabanını da cheesecake tabanı gibi bisküvi kullanarak yaptık. Çok pratik olduğunu söylememize gerek var mı?
Yaz aylarında genellikle hafif tatlılar tüketilir ama bu güzel bir baklava yenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hele ki böyle çikolatalı bir baklava olursa. Lezzetini ev yapımı yoğurtlu dondurmayla birkaç katına çıkardığımız dondurmalı çikolatalı ev baklavasının tarifini sizin için derledik. Afiyet olsun...
Sıcak günlerin vazgeçilmez tatlısı olan dondurmalı şarlotun pratik bir tarifini mi aramıştınız? Dışı nefis kreple kaplı içi mis gibi çilekli dondurmalı bu enfes tatlının yapılışı oldukça kolay ve pratik. Görüntüsü de benzersiz olan dondurmalı şarlot pastasının tarifi aşağıda...
Serinletici ve lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Dondurmalı turta bu arayışınızı sonlandıracak tariflerden biri olabilir. Tabanını öğütülmüş bisküvilerle yapabileceğiniz dondurmalı turtanın tarçınlı ve kakaolu lezzeti herkesi mest edecek. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz.