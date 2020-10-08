Dışarıda döner yiyenler dikkat! Yediğiniz etin içinde ne olduğunu bilin

Döner Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinin başında geliyor. Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden güzel dönerler yapan mekanlar mevcut. Ancak bu benzersiz lezzeti isterseniz evinizde de yapabilirsiniz. Fakat sokak lezzetleri evde yapıldığında genelde dışarıdaki lezzeti yakalamak pek mümkün olamıyor. Bu tarifimiz bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. İşte dışarıda yediklerinizden hiçbir eksiği olmayan nefis ev yapımı döner tarifi ve yumuşacık, lezzetli ev yapımı döner için püf noktaları…