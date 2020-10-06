Evde döner nasıl yapılır? Evde döner yapımı için tarifi ve püf noktaları

Evde döner yapmak için dana ya da kuzu eti kullanabilirsiniz. Kuzu eti danaya göre yağlı olduğundan yağlı döner sevenler için doğru et tercihi kuzu olacaktır. Dana etinden yapacağınız döner ise nispeten daha hafif olacaktır.

Dana kullanacaksanız yumuşacık az kaslı bir parça olan bonfile ile döner yapmanızı öneriyoruz. Ancak bonfile yerine daha farklı etler kullanacaksanız, etinizin marinasyon sürecini uzatmanızdan fayda var. Sosladığınız eti 8-10 saat buzdolabında dinlendirdiğinizde güzel bir kıvam yakalayabilirsiniz.

Evde döner yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri eti ince doğramanın zorluğudur. Bunun için öncelikle keskin bir bıçağa ihtiyacınız olacak. Ancak daha da önemli dönerinizi donma aşamasında kesmek işinizi kolaylaştırır.

“Donma aşaması” derken iyice donup taş gibi sertleşmiş bir eti kast etmiyoruz. Etinin dışının sertleşmeye başladığı ancak ortasının henüz hafif yumuşak olduğu aşama dönerinizi kesmek için ideal bir noktadır.

Elde edeceğiniz döneri lavaşın, pidenin ya da çıtır taze ekmeğin arasına koyup salata eşliğinde afiyetle yiyebilirsiniz. Dönerinizi dilerseniz pilavın üzerinde de servis edebilirsiniz. Tavada çevirdiğiniz tırnaklı pideler, domates sosu ve yoğurt eşlikçisiyle enfes bir yoğurtlu döner kebap da yapabilirsiniz.

EVDE DÖNER NASIL YAPILIR? EVDE DÖNER YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram parça et

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı kekik

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Marinasyon için soğanı rendeleyin.

Et ve tereyağı hariç tüm malzemeleri soğanla karıştırıp sosu hazırlayın.

Etleri bu sosa her yanını kaplayacak şekilde bulayın.

Sert bir et kullanıyorsanız yumuşayana kadar bu sosta bekletin.

Streç filmi tezgaha serip üzerine etleri silindir şeklinde yerleştirin.

Streç filmi hava almayacak şekilde sarıp etinizi dondurucuya kaldırın.

5-6 saat kadar dondurduğunuz eti çıkarıp çok ince dilimleyin.

Tereyağını tavada kızdırıp etleri tavaya alın.

Yüksek ateşte sürekli karıştırarak etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Dilediğiniz malzemelerle birlikte sıcak servis edin. Afiyet olsun…