MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerÇocuğu yemeğe düşkün olmayan annelerin yüzü şimdi gülecek
GeriLezizz Menüler Çocuğu yemeğe düşkün olmayan annelerin yüzü şimdi gülecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 03 Ekim 2017 - 13:10 | 

Çocuğu yemeğe düşkün olmayan annelerin yüzü şimdi gülecek

Bu lezzetli tariflere çocuğunuz 'hayır' diyemeyecek. Üstelik mutfağa çocuğunuzla birlikte girebilir, yemek hazırlarken eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İştahsız ve yemek yemeyi sevmeyen bir çocuğunuz mu var? Onun hem gereken besinleri tüketmesini hem de yemek yerken eğlenmesini mi istiyorsunuz? İşte size iştah açıcı birkaç lezzet önerisi...

2Omlet
Abone Olgoogle-news

Omlet

Omleti, hem çocuklarınızın günlük protein ihtiyacını karşılayacak doyurucu bir öğün, hem de eğlenceli bir alternatif olarak tercih edebilirsiniz. Sabah kahvaltısını eğlenceli hale getirmek için, siyah zeytinden göz, biberden ağız ya da peynirden burun yapabilir veya tamamen farklı şekiller yaratabilirsiniz. Dilerseniz bu aşamaya çocuklarınızı da dahil edin, hazırlanan omleti daha iştahla yemelerini sağlayın!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Sosisli Makarna
Abone Olgoogle-news

Sosisli Makarna

Sosis, çocukların en sevdiği besinlerden biri. Sosisi yemeyi eğlenceli hale getirmek için ise sunumunuzu farklılaştırabilirsiniz. Halka halka ya da çubuk şeklinde doğradığınız sosislerinizi kızartarak haşlanmış makarnanıza karıştırabilir ve üzerinde ketçapla servis edebilirsiniz. Ancak, çocuklarınızın da alışık olmadığı ve çok eğlenceli bir başka sunum şekli de sosise batırılmış spagettiler! Bunun için sosislerinizi kalın kalın dilimleyip, yine ikiye ayrılmış olan spagettileri sosislerinize dikey olarak batırın. Bu şekilde hazırladığınız sosisleri kaynar suya bırakın.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Brokoli çorbası
Abone Olgoogle-news

Brokoli çorbası

Brokoli çorbası, içindeki sebzeleri ve kreması ile çocukları için hem doyurucu hem de nefis bir şeyler arayanlara göre. Sebze yemeyi sevmeyen çocuklara püre haline getirerek istediğiniz sebzeyi yedirebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Meyveli Süt/Yoğurt
Abone Olgoogle-news

Meyveli Süt/Yoğurt

Sütü ya da yoğurdu sevmeyen çocuklarınız için, bunları meyve ile renklendirmek en güzel yöntem. İçine isteğe göre bal, vanilya ya da çikolata damlası ekleyebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6
Abone Olgoogle-news

Çocukların dışarıda yemekten en çok keyif aldığı şeylerden biri de bardakta mısır. Evde kolaylıkla kendiniz de hazırlayabilir ve lezzetli bir atıştırmalık olarak çocuklarınıza yedirebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Hamburger
Abone Olgoogle-news

Hamburger

Hamburger köftesini, cheddar, karamelize soğan, domates ve turşu ile renklendirin. Eğer çocuğunuz eti sevmiyorsa ya da ona sebze yedirmek istiyorsanız, etin tadına çok yakın olabilen vegan burger köfteleri de deneyebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Pizza
Abone Olgoogle-news

Pizza

Çocukların en sevdiği alternatiflerden biri de şüphesiz pizza! Yapacağınız pizzanın tabanı için el açması hamur, lavaş ya da ince dilimlenmiş ekmek kullanabilirsiniz. Pizzanın üzeri için de isteğe göre sosis, salam, sucuk, peynir, mısır, zeytin, yeşil ve kırmızı biber, ton balığı, soğan, köfte, et veya tavuk kullanabilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Tavuk Kovası ve Patates Cipsi
Abone Olgoogle-news

Tavuk Kovası ve Patates Cipsi

Tavukları sosa bulayıp pişirirken dilimlenmiş patateslerinizi baharatla harmanlayıp fırın tepsisine serin. Hem sağlıklı hem lezzetli yemeğiniz hazır!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Patatesli yumurta tarifi
Abone Olgoogle-news

Patatesli yumurta tarifi

Özellikle çocuk gelişimi için en önemli öğün olan sabah kahvaltısında yumurta mutlaka yenilmeli. Yumurtayı daha da lezzetli hale getirmek için çocukların çok sevdiği patates ile karıştırabilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11Soğan halkası tarifi
Abone Olgoogle-news

Soğan halkası tarifi

Çocukların özellikle de hamburgerin yanında severek yediği soğan halkasını evde kendinizde yapabilirsiniz. İşte soğan halkası tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi