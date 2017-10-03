Çocuğu yemeğe düşkün olmayan annelerin yüzü şimdi gülecek
Bu lezzetli tariflere çocuğunuz 'hayır' diyemeyecek. Üstelik mutfağa çocuğunuzla birlikte girebilir, yemek hazırlarken eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.
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İştahsız ve yemek yemeyi sevmeyen bir çocuğunuz mu var? Onun hem gereken besinleri tüketmesini hem de yemek yerken eğlenmesini mi istiyorsunuz? İşte size iştah açıcı birkaç lezzet önerisi...
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Omlet
Omleti, hem çocuklarınızın günlük protein ihtiyacını karşılayacak doyurucu bir öğün, hem de eğlenceli bir alternatif olarak tercih edebilirsiniz. Sabah kahvaltısını eğlenceli hale getirmek için, siyah zeytinden göz, biberden ağız ya da peynirden burun yapabilir veya tamamen farklı şekiller yaratabilirsiniz. Dilerseniz bu aşamaya çocuklarınızı da dahil edin, hazırlanan omleti daha iştahla yemelerini sağlayın!
Sosis, çocukların en sevdiği besinlerden biri. Sosisi yemeyi eğlenceli hale getirmek için ise sunumunuzu farklılaştırabilirsiniz. Halka halka ya da çubuk şeklinde doğradığınız sosislerinizi kızartarak haşlanmış makarnanıza karıştırabilir ve üzerinde ketçapla servis edebilirsiniz. Ancak, çocuklarınızın da alışık olmadığı ve çok eğlenceli bir başka sunum şekli de sosise batırılmış spagettiler! Bunun için sosislerinizi kalın kalın dilimleyip, yine ikiye ayrılmış olan spagettileri sosislerinize dikey olarak batırın. Bu şekilde hazırladığınız sosisleri kaynar suya bırakın.
Brokoli çorbası, içindeki sebzeleri ve kreması ile çocukları için hem doyurucu hem de nefis bir şeyler arayanlara göre. Sebze yemeyi sevmeyen çocuklara püre haline getirerek istediğiniz sebzeyi yedirebilirsiniz.
Hamburger köftesini, cheddar, karamelize soğan, domates ve turşu ile renklendirin. Eğer çocuğunuz eti sevmiyorsa ya da ona sebze yedirmek istiyorsanız, etin tadına çok yakın olabilen vegan burger köfteleri de deneyebilirsiniz.
Çocukların en sevdiği alternatiflerden biri de şüphesiz pizza! Yapacağınız pizzanın tabanı için el açması hamur, lavaş ya da ince dilimlenmiş ekmek kullanabilirsiniz. Pizzanın üzeri için de isteğe göre sosis, salam, sucuk, peynir, mısır, zeytin, yeşil ve kırmızı biber, ton balığı, soğan, köfte, et veya tavuk kullanabilirsiniz.