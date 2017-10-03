Çocuğu yemeğe düşkün olmayan annelerin yüzü şimdi gülecek

Sosisli Makarna Sosis, çocukların en sevdiği besinlerden biri. Sosisi yemeyi eğlenceli hale getirmek için ise sunumunuzu farklılaştırabilirsiniz. Halka halka ya da çubuk şeklinde doğradığınız sosislerinizi kızartarak haşlanmış makarnanıza karıştırabilir ve üzerinde ketçapla servis edebilirsiniz. Ancak, çocuklarınızın da alışık olmadığı ve çok eğlenceli bir başka sunum şekli de sosise batırılmış spagettiler! Bunun için sosislerinizi kalın kalın dilimleyip, yine ikiye ayrılmış olan spagettileri sosislerinize dikey olarak batırın. Bu şekilde hazırladığınız sosisleri kaynar suya bırakın.