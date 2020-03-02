Brokoli çorbası tarifi

Brokoliyi güzelce yıkayın.



Patates, soğan ve havucu da soyup küçük küçük doğrayın.



Tereyağını tencerede eritin. Soğan, havuç ve patatesi kavurun.



Ardından brokolileri de ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.



Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın.



Kaynadıktan sonra blender'dan geçirip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

En son tuz, karabiber ve kremayı ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun...