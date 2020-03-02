Brokoli çorbası tarifi
Brokoli, en leziz hali ile karşınızda! Brokoli çorbası, içindeki sebzeleri ve kreması ile hem doyurucu hem de nefis bir şeyler arayanlara göre. Tabii, dilerseniz krema yerine süt kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet orta boy brokoli
- 1-2 adet patates
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet havuç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı krema
- Yeteri kadar su
- Karabiber
- Tuz
Brokoli çorbası tarifi nasıl yapılır?
Brokoliyi güzelce yıkayın.
Patates, soğan ve havucu da soyup küçük küçük doğrayın.
Tereyağını tencerede eritin. Soğan, havuç ve patatesi kavurun.
Ardından brokolileri de ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın.
Kaynadıktan sonra blender'dan geçirip pürüzsüz bir kıvam elde edin.
En son tuz, karabiber ve kremayı ekleyip karıştırın.
Afiyet olsun...