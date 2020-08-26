Cincin karpuzunun tanıtımı için klip çekildi

Söz, müziği ve yorumu kendisine ait olan eserin klip senaryo ve yönetmenliğini de üstlenen Eşref Gülpınar, “Uzun süre önce bestelediğim türkümü başkanımız Nedim Kaplan’a götürdüm ve stüdyo kaydı ile klip çekimleri için desteklerini istedim. Sağ olsun derhal talimatı verdi projemizi hayata geçirerek Koçarlımızın değerlerine ve kültürüne ait bir eser hazırladık. Amacımız Aydın yöremize eserler kazandırmak. Başkanımıza ve klipte emeği geçen herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.