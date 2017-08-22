Cildi güzelleştiren 14 mucize besin

Bebek gibi bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlerine servet harcamanıza gerek yok. Bu besinlerden destek alarak pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz.
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1
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Güzel bir cilde sahip olmak herkesin hayali. Cildinizi nemlendirmek, leke, akne ya da sivilcelerden arındırmak ve daha sağlıklı görünmesini sağlamak için çeşitli kozmetik ürünlerden faydalanabileceğiniz gibi doğal ürünlerden de destek alabilirsiniz.
2
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Hindistan cevizi yağı
İçinde bulunan yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cilt yaralarının tedavisinde ve akne, sivilce gibi lekelerin giderilmesinde kullanılabilir. Bu yağı nemlendirici krem yerine tercih edebilirsiniz.
3
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Somon
Omega 3 asidi ve D vitamini bakımından çok zengin olan somon balığı, akne ve kırışıklıkların giderilmesinde aktif rol oynar. Ciltte stres ya da gerginliğe bağlı olarak gelişen lekelenmelerle savaşır. Cildi nemlendirirken, saçlar için de faydalıdır.
4
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Kırmızıbiber
Karotenoid içerdiği için kan dolaşımını hızlandıran ve böylece kırışıklık problemini gideren kırmızı biber sadece 30 kaloriye sahip. Yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanabilirsiniz.
5
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Ispanak
İçeriğinde bol miktarda bulunan A, C ve E vitaminleri ile cildi destekleyen ıspanak her türlü cilt probleminin tedavisinde kullanılabilir.
6
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Yeşil çay
Yeşil çay bol miktarda antioksidan içeren bir bitki çayıdır. Taze olarak her gün 2 fincan tükettiğinizde cildinizdeki farkı hemen görebilirsiniz.
7
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Kereviz
Bol lifli sebzelerin başında gelen kereviz, cildi nemlendirmede ve kırışıklık ile çatlakları azaltmada birebirdir. Kalorisi de oldukça az olduğundan kerevizi sık sık tüketebilir, yemekleriniz, salatalarınızda ve mezelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
8
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Keten tohumu
İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde esneklik kazandıran keten tohumu salatalarda ya da yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir. Ancak, çok yüksek miktarda tüketilmesi durumunda bazı sindirim sistemi problemlerine yol açabileceği için az miktarda tüketmeye özen gösterin.
9
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Bitter çikolata
Süt ilavesiz olan ve kakao oranı yüksek olan bitter çikolatalar cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur ve cildin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.
10
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Karpuz
C vitamini açısından zengin ve bol su içeren bir meyve olan karpuz, birçok rahatsızlığa iyi geldiği gibi cildi nemlendirir. Özellikle yaz ayları için iyi bir ara öğündür.
11
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Domates
İçeriğinde bol miktarda likopen bulunduran domates, bu güçlü antioksidan özelliği ile cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Fosfor, potasyum, A ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin olan domates, az kalorili ve bol sulu bir sebzedir.
12
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Ananas
Demir, kalsiyum, B ve C vitaminleri açısından zengin olan ananas hücrelerin çoğalmasına ve kolajen oluşumuna yardımcı olur.
13
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Armut
İçeriğindeki yüksek miktarda C vitamini ile cildi sıkılaştırır, cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.
14
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Havuç
İçerisinde bolca A vitamini bulunan havuç göz sağlığına iyi geldiği gibi cilde de faydaları saymakla bitmez. Ciltte bulunan ölü hücreleri onarır ve daha sağlıklı bir cilt olmasını sağlar.
15
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Nar
Severek tükettiğiniz narın cilde de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bundan sonra daha da sık tüketebilirsiniz. Ciltte yeni hücre oluşumunu sağlayan nar, tatlılara ve salatalara da çok yakışıyor.