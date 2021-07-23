Ciğer dondurulur mu, dondurucuda nasıl saklanır? İşte, ciğer saklama yöntemleri
Kurban Bayramı’yla birlikte kurban etlerini muhafaza etmeye çalışanlar, etleri en uygun şekilde saklamanın yollarını arıyorlar. En çok sorgulanan saklama koşullarından biri de pişirildiğinde lezzet şölenine dönüşen ciğerler. Normal etlere göre farklı bir dokusu ve yöntemi olan ciğer dondurulur mu, dondurucuda nasıl saklanır merak ediyorsanız, işte işinize yarayacak en sağlıklı şekilde ciğer saklama yöntemleri…
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Kurban Bayramlarında en çok araştırılan konulardan biri olan et ve ciğer nasıl saklanır konusu bu bayram da gündemdeki yerini koruyor. Kurban etlerini uzun süre muhafaza etmek için dondurucuda saklamayı tercih eden pek çok kişi, ciğer dondurulur mu sorusunun yanıtını arıyor. İçeriğindeki zengin vitaminler ve besin değeri olan ciğer dondurulur mu? Ciğer dondurucuda nasıl saklanır? İşte ciğeri saklamanın yolları…
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Ciğer dondurulur mu?
En çok tüketilen sakatat türlerinden biri olan ciğer, saklama koşulları bakımından oldukça hassastır. Taze ciğerleri dondurucuya koymadan tüketmek en sağlıklı olanıdır. Eğer ciğeriniz kurban etinden ise, bir gün buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Bunun yanında, kısa süreli tüketilmeyen ciğerlerin mutlaka iki gün sonunda dondurucuya yerleştirilmesi gerekir. Peki ama nasıl mı? İşte ciğeri dondurucuda saklamanın püf noktaları…