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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 - 14:38 | 

Ciğer dondurulur mu, dondurucuda nasıl saklanır? İşte, ciğer saklama yöntemleri

Kurban Bayramı’yla birlikte kurban etlerini muhafaza etmeye çalışanlar, etleri en uygun şekilde saklamanın yollarını arıyorlar. En çok sorgulanan saklama koşullarından biri de pişirildiğinde lezzet şölenine dönüşen ciğerler. Normal etlere göre farklı bir dokusu ve yöntemi olan ciğer dondurulur mu, dondurucuda nasıl saklanır merak ediyorsanız, işte işinize yarayacak en sağlıklı şekilde ciğer saklama yöntemleri

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Kurban Bayramlarında en çok araştırılan konulardan biri olan et ve ciğer nasıl saklanır konusu bu bayram da gündemdeki yerini koruyor. Kurban etlerini uzun süre muhafaza etmek için dondurucuda saklamayı tercih eden pek çok kişi, ciğer dondurulur mu sorusunun yanıtını arıyor. İçeriğindeki zengin vitaminler ve besin değeri olan ciğer dondurulur mu? Ciğer dondurucuda nasıl saklanır? İşte ciğeri saklamanın yolları…

2Ciğer dondurulur mu

Ciğer dondurulur mu?

En çok tüketilen sakatat türlerinden biri olan ciğer, saklama koşulları bakımından oldukça hassastır. Taze ciğerleri dondurucuya koymadan tüketmek en sağlıklı olanıdır. Eğer ciğeriniz kurban etinden ise, bir gün buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Bunun yanında, kısa süreli tüketilmeyen ciğerlerin mutlaka iki gün sonunda dondurucuya yerleştirilmesi gerekir. Peki ama nasıl mı? İşte ciğeri dondurucuda saklamanın püf noktaları…

KURBAN ETİ YIKANIR MI?
3Dondurucuda ciğer nasıl saklanır

Dondurucuda ciğer nasıl saklanır?

Ciğeri dondurucuda saklamak için belli başlı püf noktaların değerlendirilmesi oldukça önem taşır. Ciğeri dondurucuya kaldırırken dikkat etmeniz gereken durumları şu şekilde sıralayabiliriz;

Taze ciğerlerinizi eğer hemen tüketmeyecekseniz, mutlaka dondurucuya kaldırınız.

Öncelikle ciğerleri küçük dilimler haline getirin. Kalın dilimlenmiş ciğerler bakteri oluşumunu hızlandırabilir.

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Sonrasında ciğerleri kağıt havlu üzerine koyarak, ciğerlerin fazla kanının emilmesini sağlayın.

Ciğerleri buzdolabı poşetine koyun ve mümkünse tek kullanımlık olacak şekilde paketleyin.

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Paketleme işlemi sırasında ciğerlerin havasını almayı ihmal etmeyin.

Ciğer, buzdolabında 2-3 gün kalabilirken, dondurulmuş haliyle 2 ay boyunca sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilir.

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