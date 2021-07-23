Ciğer dondurulur mu, dondurucuda nasıl saklanır? İşte, ciğer saklama yöntemleri

Kurban Bayramlarında en çok araştırılan konulardan biri olan et ve ciğer nasıl saklanır konusu bu bayram da gündemdeki yerini koruyor. Kurban etlerini uzun süre muhafaza etmek için dondurucuda saklamayı tercih eden pek çok kişi, ciğer dondurulur mu sorusunun yanıtını arıyor. İçeriğindeki zengin vitaminler ve besin değeri olan ciğer dondurulur mu? Ciğer dondurucuda nasıl saklanır? İşte ciğeri saklamanın yolları…