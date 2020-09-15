Çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı... Adeta bir görsel şölen

Kıraç topraklarda yetişen kabağın, çekirdeğe ayrı bir lezzet kattığını anlatan İstanbullu, "Bizim toprağımız zengindir. Ürünlerimiz organik. Gübre dışında bir şey kullanmıyoruz. Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının büyük bölümünü Kayseri karşılıyor. Ben bu yıl 370 dekar araziye ekim yaptım. Kabak çekirdeğinin getirisi yüksek olduğundan dolayı bu ürünü tercih ediyoruz" diye konuştu.