MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriBurada yemeyen 'Profiterol yedim' demesin
GeriNerede Ne Yenir Burada yemeyen 'Profiterol yedim' demesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 25 Kasım 2019 - 13:48, /

Burada yemeyen 'Profiterol yedim' demesin

Sizin için İstanbul’da profiterolü en güzel yapan adresleri derledik. Mutlaka bir göz atın…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Dışı çıtır çıtır şu hamuru, içi mis gibi pastacı kreması… Üzerinde de yumuşacık çikolata sosu var. Evet doğru tahmin ettiniz, herkesin en favori tatlılarından biri olan profiterolden bahsediyoruz. Bugün neredeyse her pastanede profiterol bulmak mümkün ancak bazı mekanların profiterolünün lezzeti sınırları aşmış durumda. Sizin için İstanbul’da profiterolü en güzel yapan adresleri derledik. Mutlaka bir göz atın. Listemizde eksik olduğunu düşündüğünüz mekanlar hakkında bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak bilgi verebilirsiniz.

2İnci Profiterol, Beyoğlu

İnci Profiterol, Beyoğlu

Profiterol denince akla ilk gelen isimdir İnci. Profiterol sevip de bu mekanı denememiş olan yoktur herhalde ama biz yine de “Listeye dahil etmesek olmaz” deyip İnci’ye baş köşeyi ayırdık.

3Cevizağacı, Koşuyolu

Cevizağacı, Koşuyolu

Koşuyolu’nda bulunan Cevizağacı’nın tartöletleri de pek meşhur ancak biz özellikle profiterollerine bayılıyoruz. Dikkatli olmazsanız farkında olmadan birkaç porsiyonu bir anda silip süpürebilirsiniz.

4Nazar Profiterol, Kurtuluş

Nazar Profiterol, Kurtuluş

İstanbul’un en eskilerinden biri de Nazar Profiterol. Sosuyla, kremasıyla alelade profiterollerin çok ötesinde olan Nazar’ı profiterol severler ziyaret edilecekler arasına yazmalı.

5Görgülü Pastanesi, Acıbadem

Görgülü Pastanesi, Acıbadem

İstanbul’un farklı noktalarında şubeleri bulunan Görgülü Pastanesi de profiterolün lezzetini fıstıkla destekleyen mekanlardan. Bugüne kadar Görgülü’de profiterol deneyip beğenmeyene pek rastlamadık.

6Bahar Pastanesi, Teşvikiye

Bahar Pastanesi, Teşvikiye

Nişantaşı’nda kurumsallaşmış bir mekan olan Bahar Pastanesi, profiterolü bağımlılık yaratan adresler arasında üst sıralarda. Bahar Pastanesi’ne gitmişken çikolata yerine karamelle yapılan şukarameli de denemelisiniz.

7Savoy Patisserie, Cihangir

Savoy Patisserie, Cihangir

İstanbul’un bir diğer kurumsallaşmış pastanesi Savoy da Cihangir’de yer alıyor. Her şeyi çok lezzetli olan Savoy’un profiterolü de tabii ki denenmeli. Bir de meşhur gofretlerinden almayı unutmayın.

8Ulus Profiterol, Kuzguncuk

Ulus Profiterol, Kuzguncuk

İstanbul’un en huzur dolu semtlerinden biri olan Kuzguncuk, hafta sonu geçirmek için ideal. Bu hafta sonuna renk ve lezzet katacak olan da Ulus’un profiterolleri. Üzeri fındıklı profiterolleri ister mekanda yiyin, ister paket yaptırın.

9Mathilda, Akaretler

Mathilda, Akaretler

Mathilda klasik profiterollerden sıkılanlara ilaç gibi gelecek. Çünkü hamurların içine ve üzerine eklenecek kremalar Mathilda’da misafirin siparişine göre değişebiliyor ve tabaklar gözünüzün önünde hazırlanıyor. Bir bakıma “Kendi profiterolünü kendin yap” yani…

10Beylerbeyi Profiterol, Beylerbeyi

Beylerbeyi Profiterol, Beylerbeyi

Anadolu Yakası’nın en güzel profiterollerinden birini yapan Beylerbeyi Profiterol’de çeşit çok. Tahin, ceviz, bal ve beyaz çikolata kullanılarak yapılan farklı çeşitler Beylerbeyi’ni öne çıkaran özelliklerinden.

11Gezi İstanbul, Taksim

Gezi İstanbul, Taksim

İstanbul’un en merkezi noktasında, Taksim Meydanı’nın Gümüşsuyu’na inen köşesinde bulunan Gezi İstanbul, bol çikolatalı yoğun lezzetteki profiterolüyle dikkat çekiyor.

12Manolya Pastanesi, Göztepe

Manolya Pastanesi, Göztepe

Göztepe’de ve Anadolu Yakası’nın muhtelif semtlerinde bulunan Manolya Pastanesi de profiterolüyle ünlenmiş mekanlardan. İstanbul’un klasik pastaneleri arasında bulunan Manolya’nın ürünleri çok lezzetli.

13Lebon Patisserie & Cafe, Şişhane

Lebon Patisserie & Cafe, Şişhane

“Chez Lebon, tout est bon” yani “Lebon’da her şey güzeldir” diye boşuna dememiş eskiler. Bu her şeye elbette profiterol da dahil. İstiklal Caddesi’nin en ucunda bulunan Lebon’da profiterol yiyeni mutlu eder.

14Kukis, Acıbadem

Kukis, Acıbadem

Son yılların favori pastanelerinden Kukis, profiterolleriyle de misafirlerini mutlu ediyor. Nefis çikolata soslu Kukis’in profiterolünü beğeneceğinizden oldukça eminiz.

15
16Profiterol Dünyası, Feriköy

Profiterol Dünyası, Feriköy

Çikolatadan ziyade pastacı kremasının lezzetini tercih edenler için Profiterol Dünyası’nın profiterolü doğru bir seçenek. Mesela Feriköy organik pazarında dolaştıktan sonra yorgunluğunuzu burada atabilirsiniz. Profiterol Dünyası’nın Bağlarbaşı’nda da bir şubesi bulunuyor.

17Birinci Profiterol, Bahçeşehir

Birinci Profiterol, Bahçeşehir

Birinci’nin profiterolünün en önemli özelliği çikolata sosunun üzerine serpilen fıstık parçaları. Yoğun çikolata sosunu dengeleyen bu fıstıklarla tatlınızı yedikçe yiyesiniz gelecek.

18Baylan Pastanesi, Kadıköy

Baylan Pastanesi, Kadıköy

Baylan denince akla genellikle kupgriye gelir ama profiterolü de pek yabana atılmayacak cinsten. Baylan’daki profiterolün farklı da arzu edenler için dondurmalı servis ediliyor olması. Özellikle yaz için ideal… Bebek’teki Baylan’a da bir şans verin deriz.

19Bosphorus Profiterol, Bakırköy

Bosphorus Profiterol, Bakırköy

İncirli’de ve Bahçelievler’de bulunan iki şubesiyle Bosphorus, Bakırköy’e lezzet katan mekanlardan. Bosphorus’un ekler pastaları da en az profiterolleri kadar lezzetli.

20J’adore Chocolatier, Beyoğlu

J’adore Chocolatier, Beyoğlu

Beyoğlu’nun meşhur çikolatacısı J’adore’u artık bilmeyen yok. Genelde kendi tatlılarıyla bilinse de aslında profiterolü de enfes oluyor. Siz de mutlaka denemelisiniz…

21Bağ Pastanesi, Altunizade

Bağ Pastanesi, Altunizade

Anadolu Yakası’nın farklı noktalarında şubeleri Bağ Pastanesi’nin fıstıklı profiterolü de oldukça lezzetli. Hem göze hem damağa hitap eden Bağ Pastanesi’ni profiterol sevenler kesinlikle ziyaret etmeli.

22Has Dondurma ve Profiterol, Avcılar

Has Dondurma ve Profiterol, Avcılar

Avcılar’da bulunan Has Dondurma yaz kış sizi mutlu edebilecek potansiyele sahip ürünler sunuyor. Dondurmasının ve profiterolünün yanında trileçesini ve beyaz çikolatalı eklerini de deneyin.

23Beyoğlu Profiterol, Üsküdar

Beyoğlu Profiterol, Üsküdar

Adı Beyoğlu ama Beyoğlu Profiterol’ün şubeleri Bağlarbaşı, Bakırköy ve Yavuztürk’te. Profiterolünüzü yanında sıcacık bir kahveyle tüketmenizi tavsiye ederiz.

24Tilla Lokma ve Profiterol, Erenköy

Tilla Lokma ve Profiterol, Erenköy

Tilla’nın profiterolü yumuşacık kreması ve fıstıkları ile insanın aklını çeliyor. Bol soslu bu profiterolü paket yaptırdıktan sonra eve giderken yolda fark etmeden yemeye başlayabilirsiniz. Bizden uyarması…

25

Profiterolünü evde yapmak isteyenler için de enfes tariflerimiz ve ipuçlarımız var...

EVDE PROFİTEROL YAPIMI İÇİN TIKLAYIN
26
27
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi