Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 25 Kasım 2019 - 13:48,
Burada yemeyen 'Profiterol yedim' demesin
Sizin için İstanbul’da profiterolü en güzel yapan adresleri derledik. Mutlaka bir göz atın…
Dışı çıtır çıtır şu hamuru, içi mis gibi pastacı kreması… Üzerinde de yumuşacık çikolata sosu var. Evet doğru tahmin ettiniz, herkesin en favori tatlılarından biri olan profiterolden bahsediyoruz. Bugün neredeyse her pastanede profiterol bulmak mümkün ancak bazı mekanların profiterolünün lezzeti sınırları aşmış durumda. Sizin için İstanbul’da profiterolü en güzel yapan adresleri derledik. Mutlaka bir göz atın. Listemizde eksik olduğunu düşündüğünüz mekanlar hakkında bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak bilgi verebilirsiniz.
Cevizağacı, Koşuyolu
Koşuyolu’nda bulunan Cevizağacı’nın tartöletleri de pek meşhur ancak biz özellikle profiterollerine bayılıyoruz. Dikkatli olmazsanız farkında olmadan birkaç porsiyonu bir anda silip süpürebilirsiniz.
Görgülü Pastanesi, Acıbadem
İstanbul’un farklı noktalarında şubeleri bulunan Görgülü Pastanesi de profiterolün lezzetini fıstıkla destekleyen mekanlardan. Bugüne kadar Görgülü’de profiterol deneyip beğenmeyene pek rastlamadık.
Savoy Patisserie, Cihangir
İstanbul’un bir diğer kurumsallaşmış pastanesi Savoy da Cihangir’de yer alıyor. Her şeyi çok lezzetli olan Savoy’un profiterolü de tabii ki denenmeli. Bir de meşhur gofretlerinden almayı unutmayın.
Mathilda, Akaretler
Mathilda klasik profiterollerden sıkılanlara ilaç gibi gelecek. Çünkü hamurların içine ve üzerine eklenecek kremalar Mathilda’da misafirin siparişine göre değişebiliyor ve tabaklar gözünüzün önünde hazırlanıyor. Bir bakıma “Kendi profiterolünü kendin yap” yani…
Gezi İstanbul, Taksim
İstanbul’un en merkezi noktasında, Taksim Meydanı’nın Gümüşsuyu’na inen köşesinde bulunan Gezi İstanbul, bol çikolatalı yoğun lezzetteki profiterolüyle dikkat çekiyor.
Lebon Patisserie & Cafe, Şişhane
“Chez Lebon, tout est bon” yani “Lebon’da her şey güzeldir” diye boşuna dememiş eskiler. Bu her şeye elbette profiterol da dahil. İstiklal Caddesi’nin en ucunda bulunan Lebon’da profiterol yiyeni mutlu eder.
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Profiterol Dünyası, Feriköy
Çikolatadan ziyade pastacı kremasının lezzetini tercih edenler için Profiterol Dünyası’nın profiterolü doğru bir seçenek. Mesela Feriköy organik pazarında dolaştıktan sonra yorgunluğunuzu burada atabilirsiniz. Profiterol Dünyası’nın Bağlarbaşı’nda da bir şubesi bulunuyor.
Birinci Profiterol, Bahçeşehir
Birinci’nin profiterolünün en önemli özelliği çikolata sosunun üzerine serpilen fıstık parçaları. Yoğun çikolata sosunu dengeleyen bu fıstıklarla tatlınızı yedikçe yiyesiniz gelecek.
Bosphorus Profiterol, Bakırköy
İncirli’de ve Bahçelievler’de bulunan iki şubesiyle Bosphorus, Bakırköy’e lezzet katan mekanlardan. Bosphorus’un ekler pastaları da en az profiterolleri kadar lezzetli.
Bağ Pastanesi, Altunizade
Anadolu Yakası’nın farklı noktalarında şubeleri Bağ Pastanesi’nin fıstıklı profiterolü de oldukça lezzetli. Hem göze hem damağa hitap eden Bağ Pastanesi’ni profiterol sevenler kesinlikle ziyaret etmeli.
Beyoğlu Profiterol, Üsküdar
Adı Beyoğlu ama Beyoğlu Profiterol’ün şubeleri Bağlarbaşı, Bakırköy ve Yavuztürk’te. Profiterolünüzü yanında sıcacık bir kahveyle tüketmenizi tavsiye ederiz.
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