Burada yemeyen 'Profiterol yedim' demesin

Dışı çıtır çıtır şu hamuru, içi mis gibi pastacı kreması… Üzerinde de yumuşacık çikolata sosu var. Evet doğru tahmin ettiniz, herkesin en favori tatlılarından biri olan profiterolden bahsediyoruz. Bugün neredeyse her pastanede profiterol bulmak mümkün ancak bazı mekanların profiterolünün lezzeti sınırları aşmış durumda. Sizin için İstanbul’da profiterolü en güzel yapan adresleri derledik. Mutlaka bir göz atın. Listemizde eksik olduğunu düşündüğünüz mekanlar hakkında bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak bilgi verebilirsiniz.