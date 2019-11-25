Profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol yapmak isteyenler için tarifler ve püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriProfiterol nasıl yapılır? Evde profiterol yapmak isteyenler için tarifler ve püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol yapmak isteyenler için tarifler ve püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
25 Kasım 2019 - 11:26,

Profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol yapmak isteyenler için tarifler ve püf noktaları

Profiterol özellikle çikolatalı tatlı sevenlerin gözdesi. Şuale de denen şu hamuru, krem patiseri ve çikolata sosunun benzersiz beraberliğiyle ortaya çıkan profiterol, doğru şekilde yapıldığında yedikçe yediren çok hafif bir tatlı olabiliyor. Peki profiterol ve diğer unsurları nasıl yapılır? Sizin için kimi çok kolay kimi biraz daha konsantrasyon isteyen çeşit çeşit profiterol tarifleri derledik. Üstelik profiterolün hamurunun ve kremasının tariflerini de ayrı ayrı listeledik. Tariflerimizi siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Profiterol tarifi

Profiterol tarifi

Birçok kişinin en sevdiği çikolatalı tatlıların başında gelir profiterol. Puf puf kabarık hamurların içindeki nefis pastacı kreması ve üzerine gezdirilmiş enfes çikolata sosuyla bu sevginin haksız olduğunu da söyleyemeyiz hani… Sizin için nefis bir ev yapımı profiterol tarifi hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz nefis profiterol tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Elmalı profiterol tarifi

Elmalı profiterol tarifi

Profiterol neredeyse herkesin en sevdiği tatlıların başında geliyor. Normalde pataşu ya da şu hamuru ile yapılan ve içine krema doldurulan profiterolü elma ve pötibör bisküvi kullanarak çok daha kolay bir biçimde hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri karıştırıp şekil verdikten sonra üzerine çikolata sosu dökmek. Sizin için pratik elmalı profiterolün tarifini hazırladık, çok beğeneceğinize eminiz…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Dondurmalı profiterol tarifi

Dondurmalı profiterol tarifi

Profiterol sevmeyen var mı? Puf puf kabaran pataşunun içine nefis pastacı kreması doldurulur, üzerine de mis gibi çikolata sosu gezdirilir. Bu tarifi yaz aylarına uyarlayalım dedik ve hamurun içine krema yerine dondurma koyduk. Gerçekten enfes bir lezzet çıktı ortaya. İşte bu sıcak havalarda içinizi serinletecek özel dondurmalı profiterol tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Kolay profiterol tarifi

Kolay profiterol tarifi

Çikolatalı tatlı severlerin karşı koyamadığı bir lezzet, profiterol. Kısa sürede bu karşı koyulmaz lezzete evinde de ulaşmak isteyenler için kolay çikolatalı profiterol tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Şuale tarifi

Şuale tarifi

Şuale ya da şuale hamuru, ekler, profiterol gibi tatlıların temelini oluşturan hamura verilen isimdir. Pataşur olarak da bilinen bu hamurun yapılışı oldukça kolaydır. Bir kere öğrendikten sonra çeşit çeşit tatlılar yapabilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz şuale tarifi.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Krem patiseri (creme patisserie) tarifi

Krem patiseri (creme patisserie) tarifi

Krem patiseri (creme patisserie) Türkçede pastacı kreması olarak bildiğimiz o lezzetin Fransızca adı. Profesyoneller tarafından genellikle bu adla anılan krem patiseriyi evinizde de yapmak isterseniz ihtiyacınız olan sadece birkaç temel malzeme. Özellikle profiterol gibi tatlılarınıza lezzet katacak enfes krem patiserinin yapılışını aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz, şimdiden elinize sağlık…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Ganaj tarifi

Ganaj tarifi

Pastalarınızın tamamlayıcısı ve süsleyicisi olan ganaj, ganaş veya Fransızca adıyla ganache olarak bilinen bu kremayı bütün pasta ve keklerinizde kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağınız tamamen yaratıcılığınıza kalmış… İşte çok işinize yaracak ganaj tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

"Ölümsüzlük meyvesi"nden pekmez üretti! Kıvamı ve tadıyla...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kökeni Uzak Doğu olan, içerdiği besin değeri nedeniyle "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırılan hünnabın, katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bir üretici tarafından pekmezi üretildi.

AA /
Lezizz Öneriler

Guacamole sos (avokado sos) nasıl yapılır?

Guacamole, avokado ile yapılan bir Orta Amerika mezesidir. Aztek kökenli olan guacamole sos içeriğindeki yağ ve vitamin açısından değerli tutulmuştur. Ülkemizde avokado sos olarak bilinen bu lezzet genellikle bir et yemeği olan fajitayla birlikte sunulur. Peki, avokado sos nasıl yapılır?

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git