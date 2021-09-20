Bulaşık makinesi temizliği nasıl olmalı? Evde doğal yöntemlerle bulaşık makinesi temizliği
Bulaşık makinesi temizliği aynı zamanda yemeklerimizin hijyeni açısından da oldukça önemlidir. Bunun yanında evde diğer bölgelerin temizliğinden bulaşık makinesi temizliğine pek sıra gelmez. Aslında bulaşık makinesi evde kolay yollarla kısa bir sürede temizlenebilir. Peki bulaşık makinesi nasıl temizlenir? İşte kimyasal ürünlere gerek duymadan evde kolay ve doğal yöntemlerle bulaşık makinesi temizliği…
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Mutfakta temizliği en çok ihmal edilen ancak düşündüğünüzde yediklerinizin hijyeni için en çok önem vermeniz gereken bölgelerden biridir. Kirli ve yağlı bulaşıklar kimyasallarla birleştiğinde uzun vadede zararlara sebebiyet verebilir. Peki bulaşık makinesi temizliği nasıl olmalı? İşte, doğal yöntemlerle evde doğal malzemeleri kullanarak bulaşık makinesi temizliğinin püf noktaları…
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Bulaşık makinesi temizliği nasıl olmalı?
Genellikle temizliği gözden kaçan bulaşık makinesi temizliği aslında her altı ayda bir yapılmalıdır. Doğal temizlikte akla ilk gelen beyaz sirke ve karbonat bulaşık makinesi temizliğinde de bir numaralı yardımcınız olacaktır. İşte bulaşık makinesi temizliğini nasıl yapacağız ve diğer temizlik önerileri…
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Karbonat ve Beyaz Sirke
Makinenin iç raflarını çıkarın ve ılık su ile 1 bardak beyaz sirke karışımına koyun. Onları en az 30 dakika bekletin.
Sonrasında bulaşık makinesinin püskürtme kollarını ve yan duvarları, özellikle üst ve alt köşeleri silin. Makinenin köşelerinde yiyecek parçacıkları veya başka kalıntılar görürseniz, bunları temizlemek için bir diş fırçası veya kürdan kullanın.
1 bardak beyaz sirke ile bulaşık makinesinde yıkanabilir bir kaseyi doldurun ve boş bulaşık makinesinin altına yerleştirin. Bulaşık makinesini sıcak su döngüsünde çalışacak şekilde ayarlayın. Sirke, kalan yiyecek, yağ, sabun köpüğü, kalıntı ve diğer artık kiri parçalayacaktır.
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İlk yıkama sona erdiğinde kaseyi çıkarın ve bulaşık makinesinin altına 1 fincan kabartma tozu serpin. Kısa bir döngüde çalıştırın. Kabartma tozu lekeleri çıkaracak ve bulaşık makinesini tazeleyecektir. Sonuç? Çok temiz kokan parlak, pırıl pırıl bir bulaşık makinesi.
Ardından bulaşık makinesi dış kapağının temizliğine geçelim. Doğal bir bulaşık sabunu, su ve beyaz sirke karışımı, tüm bulaşık makinesi yüzeyleri için güvenli olan harika bir ev yapımı temizleyicidir. Sabunlu suyunuza bir mikrofiber bezi batırın, fazlalığı sıkın ve ardından yüzeyin greni yönünde kaydırın. Bezi durulayın ve ardından parıldayan, parmak izi bırakmayan bir yüzey için yüzeyin üzerinden tekrar geçin. Kontrol panelini ve tutacakları da nemli bezle sildiğinizden emin olun.
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Arap Sabunu
Bulaşık makinesinden rahatsız edici kokuları gidermenin en etkili yollarından biri Arap sabunudur.
Arap sabununu ıslak bir beze dökün.
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Makinenin raflarını bu bezle silin.
Aynı şekilde makinenin iç yüzeylerini de Arap sabunu ile iyice silin.
Daha sonra kağıt havlu ile kurulayın ve bir süre makine kapağını açık bırakın.
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Limon Tuzu
Limon tuzu harika bir kireç sökücüdür. Bulaşık makinesinin yanında çaydanlıklarınızın dibinde biriken kireci de limon tuzu ve su ile kaynatarak kireçlerden kurtulabilirsiniz.
Bir kap içinde 2 kaşık limon tuzu ve 2 bardak beyaz sirkeyi karıştırın.
Limon tuzu eridiğinde bu karışımı bulaşık makinesinin içine dökün.
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Daha sonra bulaşık makinesi yıkama programını sıcak ayarda çalıştırın.
Bu sayede aynı zamanda kökü kokular da yok olmuş olacaktır.