Bulaşık makinesi temizliği nasıl olmalı? Evde doğal yöntemlerle bulaşık makinesi temizliği

İlk yıkama sona erdiğinde kaseyi çıkarın ve bulaşık makinesinin altına 1 fincan kabartma tozu serpin. Kısa bir döngüde çalıştırın. Kabartma tozu lekeleri çıkaracak ve bulaşık makinesini tazeleyecektir. Sonuç? Çok temiz kokan parlak, pırıl pırıl bir bulaşık makinesi.



Ardından bulaşık makinesi dış kapağının temizliğine geçelim. Doğal bir bulaşık sabunu, su ve beyaz sirke karışımı, tüm bulaşık makinesi yüzeyleri için güvenli olan harika bir ev yapımı temizleyicidir. Sabunlu suyunuza bir mikrofiber bezi batırın, fazlalığı sıkın ve ardından yüzeyin greni yönünde kaydırın. Bezi durulayın ve ardından parıldayan, parmak izi bırakmayan bir yüzey için yüzeyin üzerinden tekrar geçin. Kontrol panelini ve tutacakları da nemli bezle sildiğinizden emin olun.