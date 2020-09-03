Bolu’da yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı

"İlimizin 832 bin hektar arazisi var. Bu 832 bin hektar arazinin yüzde 64ü yemyeşil. Yüzde 14ü de tarım arazileriyle kaplı. Bu topraklarda biz Bolu olarak 695 bin ton arpa, buğday, mısır, patates gibi tarla bitkileri, 20 bin ton domates, biber, fasulye gibi sebzeler; 35 bin ton elma, armut, şeftali gibi meyveler olmak üzere toplamda 750 bin ton ürün üretmekteyiz. Bunların içerisinde bin ton enginar ile ülke genelinde 7nci sırada yer alıyoruz. Enginarın kıymeti her geçen gün daha da anlaşılıyor. Kısacası ilimiz enginar üretiminde de önemli merkezlerden biri haline geldi ve bu yükselerek devam edecektir. 54 bin dekar alanda ise 134 bin ton patates üretiyoruz."