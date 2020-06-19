Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram, DHA, AA ve Associated Press
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 12:44,
Birbirinden ilginç yöntemler buldular! Üstelik ikisi Türkiye'de...
Tüm dünyada restoranlar ve kafeler, sosyal mesafe kuralı ve sınırlı kapasiteyle yeniden faaliyete geçmeye başladı. Sosyal mesafe ayarını daha kolay tutturabilmek için dünyanın birçok yerinde mekanlar çok ilginç yollar üretti. İşte onlardan birkaçı...
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Tüm dünya artık yavaş yavaş normalleşme aşamasına geçiyor. Özellikle kafe ve restoranlar müşterilerini ağırlamaya başladı. Bu süreçte Altın kural sosyal mesafe... Durum böyle olunca mesafeyi sağlayabilmek adına Türkiye'deki mekanlar da dahil olmak üzere çok ilginç önlemler ortaya çıktı...
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Her gün tek kişiye servis veren restoran / İsveç
Bord för En isimli restoran, İsveç’te bir tarlanın ortasında yer alıyor ve bu mekandaki yemek servisi direklere bağlanmış ipli bir sistemin üzerindeki sepetle yapılıyor.
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Bu restoranda, yemek her gün tek bir misafir için hazırlanıyor. Restoran sahibine göre bu şekilde müşterinin, virüsten tamamen uzak tutulması sağlanmış oluyor. Karantina uygulanmayan ülkede, sosyal mesafeye yine de dikkat edilmeye çalışılıyor.
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Boş masalara oturtulan mankenler / ABD
Virginia eyaletinin Washington şehrinde bulunan ve sosyal mesafeye göre yeniden tasarlanan Inn at Little Washington isimli bir restoranda, boş masalarda 1940'lı yılların kıyafetleri giydirilmiş mankenler oturtuluyor.
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Restoran, mankenlerin temininde ve tasarımında yerel bir tiyatro firması ile çalışmış. Mayıs sonunda açılan restoranlarda garsonlar, hem canlı hem de cansız müşterilere servis yapıyor.
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Sera gibi tasarlanmış masalar / Hollanda
Amsterdam’daki bir restoranda sera gibi cam bir fanusun içinde yemek yerken aynı zamanda hemen dibinizdeki nehir manzarasının da tadına varabiliyorsunuz.
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Mediamatic Eten isimli restoranın dış mekanına yerleştirilen masalar, hem güzel bir görüntü veriyor hem de müşterilerin gayet güvenilir bir şekilde aralarına mesafe koyarak oturmasına olanak sağlıyor. Siparişler, garsonlar tarafından müşterilerle direk temas kurulmadan uzun bir ahşap panoda servis ediliyor.
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Kartondan insan siluetleri / Avustralya
Five Dock Dining isimli restoranın sahibi, müşterilerinin kendilerini rahat hissetmesi için sosyal mesafeyi koruyacak şekilde kartondan insan siluetleri koymayı uygun görmüş.
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Sydney’de restoranların ve kafelerin maksimum 10 misafir almasına izin verdiği için kartonların görüntülerine ilave olarak ayrıca mırıltı halinde konuşmaları da hoparlörlerden verilecek. Böylece müşteriler, kendilerini boş bir restoranda yemek yiyor gibi hissetmekten kurtulacak.
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Müşterilere eşlik eden oyuncak pandalar / Tayland
İlk yapılan düzenlemelerle her masada tek bir sandalyenin bulunduğu Maison Saigon restoranının sahibi, bu durumun mekanı ıssız ve boş gösterdiğini düşünmüş ve müşterilerin nereye oturup oturamayacağını belirleyen pandalar koymaya karar vermiş.
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Sosyal mesafeyi korumak amacıyla oturtulan pandaların, bu şekilde misafirlerin, kendilerini yalnız olmaktan uzak hissedeceği düşünülmüş.
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Plastik bariyerle ayrılan masalar / Tayland
Penguin Eat Shabu isimli restoran, masaların arasında plastik bariyerler eklemiş. Tayland, mayıs başında, karantinayı biraz gevşetmiş olsa da kafe ve restoranlarda sıkı kurallar uygulamaya devam ediliyor.
Maryland eyaletinin Ocean City şehrinde bulunan Fish Tales isimli restoranda çarpışan arabalar mantığıyla çalışan masalar kullanılıyor. Sosyal mesafeyi korumak adına tasarlanan bu tekerlekli masalar, ince metal boruların üzerinde duruyor.
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Müşteriler masanın çevresindeki tamponlar sayesinde birbirlerinden sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde durmuş oluyor. Restoranın sahibi bu tasarımın insanları güldüreceğini ve biraz olsun umut vereceğini düşünmüş.
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Sosyal mesafeyi sağlayan dev taçlar / Almanya
Almanya’daki bir fast food restoranında, sosyal mesafeyi korumak amacıyla dev taçlar ortaya çıktı. Kartondan yapılmış olan her bir dev taç, 1,80 metre çapında. Böylece müşteriler, sosyal mesafeyi korumuş oluyor.
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Köpük deniz makarnası takılı şapkalar / Almanya
Müşterilerinin birbirlerine yaklaşmasını engellemek için köpük deniz makarnası takılmış şapkalar veren Kuzey Almanya’nın Schwerin şehrindeki Rothe Kafe müşterileri, dışarıda oturup içeceklerini yudumlarken oldukça renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
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Kafenin sahibi, her zaman denizde ya da havuzda görmeye alışkın olduğumuz bu köpükler ile sosyal mesafeyi korumaya çalışmış. RTL’ye konuşan Jaqueline Rothe, bunun esprili ve eğlenceli bir yöntem olduğunu ve ayrıca müşterilerin de bu durumu benimsediğini anlatmış. Bu durum, ne kadar eğlenceli olsa da aynı zamanda sosyal mesafeyi korumanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor aslında.
Yemyeşil karton ejderhalar, The Bar-B-Q Plaza restoranda adeta müşteri edasıyla masalarda oturuyor. Peki, bu kartondan yapılmış ejderhalar, sosyal mesafeyi korumaya nasıl yardımcı oluyor?
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Müşteriler, sosyal mesafe göz önüne alınarak sıralanan ejderhaların olmadığı sandalyelere oturuyor. Bu restoranda, sosyal mesafeyi sağlamak için normalde önlü arkalı oturan müşteriler, aralarına ejderhaların girmesiyle ayrı bir şekilde ve sosyal mesafeli oturmuş oluyorlar.
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Fanus içinde Haliç keyfi / Türkiye
Peki ya Türkiye'deki önlemler? Örneğin Beyoğlu'nda bir restoran, normalleşme sürecinde müşterilerine Haliç manzarasına karşı fanus şeklindeki izole alanlarda yemek yeme keyfi yaşatıyor.
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Restorandaki bu özel odalar, her müşteriden sonra dezenfekte edilerek yeni misafirlerine hazırlanıyor. Restoran sahibi boşalan odaların havalandırılıp, ozon jeneratörü ve ultraviyole-c ışınları sağlayan aparatla temizlendikten sonra diğer müşterilere verildiğini söyledi.
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Uyarı yazısı yerine cansız manken / Türkiye
Daha önce de yine Beyoğlu'ndaki bir kafede mesafeyi sağlamak için oturulması yasak olan yerlere oturması yasak olan yerlere uyarı yazısı yerine cansız mankenler yerleştirilmişti.
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Mekanın sahibi, "Mankenleri koyma sebebimiz de sosyal mesafe kurallarını biraz eğlenceli hale getirmek. Mankenlerin olduğu masaya misafir alamayacağız. Mankenlerin olmadığı boş masalarda misafirleri ağırlayacağız. Herhangi bir yere gittiğinizde boş bir yere oturmak istemezsiniz ama dolu bir yer sizi çeker. Biz de 1,5 metre boş masa bırakmak yerine böyle bir uygulama yaptık" diye konuşmuştu.