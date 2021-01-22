Bilim insanlarını bile şoke etti! Dokundukları anda eldivenleri eridi

Yemeklere lezzet katan baharatlar, bugün daha çok mutfakta kullanılıyor ama şifasını da bilen biliyor. Geçmişten günümüze hem aşçıların hem de doktorların vazgeçilmezleri olan baharatlar, tarih boyunca çok ilginç hatta bazen garip denebilecek olaylara da konu oldu. Sizin için baharatlarla ilgili en tuhaf gerçekleri bir araya getirdik...