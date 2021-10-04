İncili Gastronomi Rehberi Haber Giriş: 04 Ekim 2021 - 13:15 | 04 Ekim 2021 - 13:15

Beslenme Çantası İçin Öneriler

Okul çağındaki çocukların beslenmesi hem okul başarısı hem de sağlıklı bir beden için olmazsa olmaz. Beslenme hazırlarken zorlandığınızı biliyoruz. Çocukların sevmediği gıdalar, tüketmediği yemekler işin içine girince beslenme hazırlamak daha da zorlayıcı hale gelebilir. Önerilerimize kulak vermeye ne dersiniz?