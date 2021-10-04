Beslenme Çantası İçin Öneriler

Okul çağındaki çocukların beslenmesi hem okul başarısı hem de sağlıklı bir beden için olmazsa olmaz. Beslenme hazırlarken zorlandığınızı biliyoruz. Çocukların sevmediği gıdalar, tüketmediği yemekler işin içine girince beslenme hazırlamak daha da zorlayıcı hale gelebilir. Önerilerimize kulak vermeye ne dersiniz?
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1
Beslenme çantasında mutlaka kuru yemişlere yer verin. Hem faydalı hem de atıştırmalığı kolay bu besinler aynı zamanda sağlıklı bir zihin için de öneriliyor.
2
Kolay yenmesi açısından havuç da beslenme çantasında olması gereken besinlerden biri.
3
Sade makarna hem kokusuz hem de doyurucu bir seçenektir.
4
Okulda yemek yemeyi sevmeyen çocuklar için mevsim meyvelerinden oluşan bir meyve salatası hazırlayabilirsiniz.
5
Beslenme çantasında yerini alan bir kek çocuklar için güzel bir sürpriz olabilir.
6
Yiyecekleri biraz daha sevimli hale getirmeye ne dersiniz?