MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Nerede Ne YenirAntep'te bir usta 6 aylık çalışmanın sonucunda üretti! Talebe yetişemiyorlar
GeriNerede Ne Yenir Antep'te bir usta 6 aylık çalışmanın sonucunda üretti! Talebe yetişemiyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 10:42 | 

Antep'te bir usta 6 aylık çalışmanın sonucunda üretti! Talebe yetişemiyorlar

Müşterilerin büyük ilgisini çekti, talebe yetişemez oldular...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’te künefe ustası Coşkun Yağcı, fıstıklı künefeyi çikolata ile buluşturdu. Çikolatalı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Yaycı, talebe yetişemediğini söyledi.

2
Abone Olgoogle-news

Gastronomi şehri Gaziantep’te 23 yıldır künefecilik yapan Coşkun Yaycı, peynir, fıstık ve kaymaklı olarak yaptığı künefede farklı bir tat ortaya koymak için çikolata kullanmaya başladı.

3
Abone Olgoogle-news

Yaycı, şimdilerde müşteriler tarafından ilgi gören çikolatalı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Çikolatalı künefeyi isteğe göre sade ve dondurmalı haliyle iki çeşit olarak servis ettiklerini ve talebe yetişemediklerini ifade eden künefe ustası Coşkun Yaycı, şunları söyledi:

5
Abone Olgoogle-news

"Şu anda çok farklı bir lezzet ortaya çıkardık. Künefenin içerisinden unu çıkararak 6 aylık bir çalışmanın sonucunda çikolata ile kadayıf ürettik. Bu lezzeti isteğe göre dondurma ekleyerek hazırlıyoruz."

6
Abone Olgoogle-news

"İsteyen müşterilerimize sade isteyene dondurmalı olarak ürünümüzü servis ediyoruz. Ürünümüz yeni olduğu için şu anda taleplere yetişemiyoruz. Bu lezzeti tatmak isteyen herkesi bekliyoruz."

7
Abone Olgoogle-news

Çikolatalı künefeyi tadan vatandaşlar ise ortaya çıkan yeni tatlının çok lezzetli olduğunu ifade ve çikolata severlerin çok beğeneceğini söyledi.

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi