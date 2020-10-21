Antep'te bir usta 6 aylık çalışmanın sonucunda üretti! Talebe yetişemiyorlar
Müşterilerin büyük ilgisini çekti, talebe yetişemez oldular...
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Gaziantep’te künefe ustası Coşkun Yağcı, fıstıklı künefeyi çikolata ile buluşturdu. Çikolatalı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Yaycı, talebe yetişemediğini söyledi.
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Gastronomi şehri Gaziantep’te 23 yıldır künefecilik yapan Coşkun Yaycı, peynir, fıstık ve kaymaklı olarak yaptığı künefede farklı bir tat ortaya koymak için çikolata kullanmaya başladı.
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Yaycı, şimdilerde müşteriler tarafından ilgi gören çikolatalı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor.
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Çikolatalı künefeyi isteğe göre sade ve dondurmalı haliyle iki çeşit olarak servis ettiklerini ve talebe yetişemediklerini ifade eden künefe ustası Coşkun Yaycı, şunları söyledi:
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"Şu anda çok farklı bir lezzet ortaya çıkardık. Künefenin içerisinden unu çıkararak 6 aylık bir çalışmanın sonucunda çikolata ile kadayıf ürettik. Bu lezzeti isteğe göre dondurma ekleyerek hazırlıyoruz."
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"İsteyen müşterilerimize sade isteyene dondurmalı olarak ürünümüzü servis ediyoruz. Ürünümüz yeni olduğu için şu anda taleplere yetişemiyoruz. Bu lezzeti tatmak isteyen herkesi bekliyoruz."
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Çikolatalı künefeyi tadan vatandaşlar ise ortaya çıkan yeni tatlının çok lezzetli olduğunu ifade ve çikolata severlerin çok beğeneceğini söyledi.