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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 04 Ekim 2018 - 11:01 | 

Anne köftesi yapmanın püf noktaları

Leziz köfteler yapmak için bu püf noktalarını öğrenmelisiniz.

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1
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Köfte yediden yetmişe herkesin severek yediği yemeklerin başında gelir. Hele bir de anne eli değdiyse tadından yenmez! Bu püf noktaları ile siz de annenizin yapmış olduğu köftelerin lezzetini yakalayabilirsiniz.

2
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Kullanacağınız kıymanızın orta yağlı olması köftenizin kuru olmaması demektir. Kıymayı orta yağlı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Dilerseniz damak zevkinize göre dana ve kuzu kıymayı karıştırabilirsiniz. Kıymanızı satın alırken mutlaka aldığınız yerden iki defa çektirmesini rica edin.

3
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Ekmek içi mutlaka bayat olmalı ve kabuğunu kullanmamalısınız. Ekmeğin kabuğu köftenin sert olmasına yol açar. Anne köftesinin en önemli püf noktası bayat ekmek içi ile yapılmasıdır. Bayat ekmek içiniz yeterli gelmezse eğer biraz galeta unu ekleyebilirsiniz.

4
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Köftenizin lezzetli olması için yumurta ve soğanı ilave etmeden önce, soğanın suyunu sıkarak harcınıza soğan suyunu ekleyip hazırlayın ve 3-4 saat kadar dolapta dinlendirin. Ardından soğanı ekleyerek 24 saat dinlendirin ve dinlenmiş harcınıza yumurtayı ilave edin.

5
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Köftenize bir diş sarımsak eklerseniz daha lezzetli olacaktır. Eğer tadından hoşlanmıyorsanız sadece soğanla devam edebilirsiniz.

6
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Bir diğer püf nokta; yoğurma kabınıza aldığınız tüm malzemeleri elinizle güzelce yoğurmanız gerekiyor. Yoğurmak için herhangi bir aparat kullanmayın. Ellerinizle yoğurduğunuz malzemeler birbirine iyice karışmalı ve macun kıvamına gelmeli.

7
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Eğer vaktiniz yoksa hazırladığınız köfte harcını 24 saat yerine 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra kızartma işlemine geçebilirsiniz.

8
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Şeklini verdiğiniz köftelerinizi kızartma aşamasında ise bir tavanın tabanı yağ olacak kadar yağ koymanız yeterlidir. Fazla yağ koymayın ve köftenizin her iki tarafını eşit miktarda kızartın. Fazla pişirmeniz köftenin kurumasına neden olur. Bu nedenle iki tarafın da biraz kızarması yeterli olacaktır. Yüksek ateşte pişirirseniz eğer köfteniz hemen kızarır ve içi pişmeyebilir. Köfteleri tavaya aldıktan sonra ocağın altını kısıp, o şekilde pişirme işlemine devam edin.

9
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Köftelerinizi pişirirken çevirmek için çatal kullanırsanız dağılmasına sebep olabilirsiniz. Maşa kullanabilirsiniz.

10
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Dilerseniz yanında patates, biber ve domates de kızartabilirsiniz. Anne köftesine çok yakıştıkları inkâr edilemez değil mi?

11Kızartmalık köfte tarifi
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Kızartmalık köfte tarifi

Köfte hem kolayca hazırlanmasıyla hem de her damak zevkine uyması kısa sürede hazırlanan sofraların baş köşesinde oturan bir yemek. Bir de bu köfteleri önceden hazırlayıp buzlukta saklarsanız işiniz daha da kolaylaşıyor. Yanında biraz salata, bir de ayranla çok doyurucu ve sağlıklı öğününüz hazır bile. İşte tarifi...

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12Sulu köfte tarifi
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Sulu köfte tarifi

Köftenin her türlüsünü çok severiz. Her yörenin köftesi farklıdır, her yöre kendi köftesinin en güzeli olduğuna inanır. Pek haksız da sayılmazlar doğrusu, çünkü hepsi birbirinden lezzetlidir. Bu tarifimizde sizin için tencerede bol suda pişen bir köfte hazırladık. Yerken suyuna ekmek banmayı unutmayın...

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13Kaşarlı köfte tarifi
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Kaşarlı köfte tarifi

Kaşar peyniri ve köftenin muhteşem uyumu... Duyunca bile iştah kabartıyor. Oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı köfteyi ister garnitürle isterseniz de pilavla servis edebilirsiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isteyenler için tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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