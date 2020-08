Anne köftesi yapmanın püf noktaları

Sulu köfte tarifi Köftenin her türlüsünü çok severiz. Her yörenin köftesi farklıdır, her yöre kendi köftesinin en güzeli olduğuna inanır. Pek haksız da sayılmazlar doğrusu, çünkü hepsi birbirinden lezzetlidir. Bu tarifimizde sizin için tencerede bol suda pişen bir köfte hazırladık. Yerken suyuna ekmek banmayı unutmayın...