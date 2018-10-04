Anne köftesi yapmanın püf noktaları

Şeklini verdiğiniz köftelerinizi kızartma aşamasında ise bir tavanın tabanı yağ olacak kadar yağ koymanız yeterlidir. Fazla yağ koymayın ve köftenizin her iki tarafını eşit miktarda kızartın. Fazla pişirmeniz köftenin kurumasına neden olur. Bu nedenle iki tarafın da biraz kızarması yeterli olacaktır. Yüksek ateşte pişirirseniz eğer köfteniz hemen kızarır ve içi pişmeyebilir. Köfteleri tavaya aldıktan sonra ocağın altını kısıp, o şekilde pişirme işlemine devam edin.