450 bin kişiye sordular... Dünyanın en güzel lezzetlerinin olduğu ülkeler belirlendi! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Turistler kimi zaman bir ülkenin tarihi kültürü için, kimi zaman deniz güneş için, kimi zaman kış turizmi için ülkeleri ziyaret eder. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki çoğumuz gezdiğimiz şehirlerin ve ülkelerin vazgeçilmez lezzetlerini de tatmadan oradan ayrılmayız. ABD merkezli internet sitesi Uproxx'un yazarlarından Zach Johnston da ülkelerin turist çeken lezzetlerini sıraladı. Bakın Türkiye'den nasıl bahsetti...