1980'lerde ortaya çıktı ve meşhur oldu! 72 saat mesafedeki her yere gönderiliyor

Patenti Elazığ’a ait olan vişne dondurması 1980’li yıllarda ortaya çıkıp meşhur oldu. Yurt içi ve yurt dışına da 72 saate kadar şoklanıp gönderilen vişneli dondurma, hem serinletip, ağızda lezzetli bir tat bırakıyor hem de Elazığ’ı tanıtıyor.