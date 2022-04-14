13. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Mozaik pasta tarifi sayesinde çoğumuz için her zaman en sevdiğimiz tatlılardan bir tanesi olan mozaik pasta nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...