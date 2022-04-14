13. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsü için araştırmalara başladı.İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 13. günü için birbirinde pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Kırmızı mercimek çorbası tarifi
Kırmızı mercimek çorbası, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden. Farklı şekillerde hazırlanabilen bu çorba naneli ve pul biberli sosuyla da tadına doyum olmuyor. Ayrıca içine eklenen soğan, havuç ve patatesle de besleyiciliği artıyor. Eğer siz de sofranızda kırmızı mercimek çorbasına yer vermek isterseniz, tarifi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Alinazik tarifi
Alinazik, et ve köz patlıcanın bir araya geldiği harika bir lezzet. Gaziantep mutfağının nefis tariflerinden biri olan Alinazik görünümüyle de sofranızın yıldızı olacak. Peki Alinazik nasıl yapılır? İşte Alinazik tarifi ve malzeme listesi...
Havuç tarator tarifi
Havuç, eklendiği her yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Ayrıca mezesi de ayrı güzel. Havuç tarator da bu vitaminli sebzenin güzel hallerinden biri. Akşam yemeğinizi renklendirecek bu nefis tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki havuç tarator nasıl yapılır? İşte çok kolay havuç tarator tarifi...
Mozaik pasta tarifi
Mozaik pasta tarifi sayesinde çoğumuz için her zaman en sevdiğimiz tatlılardan bir tanesi olan mozaik pasta nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...