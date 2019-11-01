Füme somon mus ve mantar dolgulu bir profiterole ne dersiniz?

Kim demiş profiterol sadece tatlı olur diye?

Nefis, yaratıcı, iştah açan tek lokmalık lezzetler arayanlar bu tarifi çok beğenecektir.

Hamurunu tarif ettiğim şekilde yapıp dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Örneğin, biberiye de dereotu kadar bu hamura çok yakışacaktır. Veya acı sevenler pul biber ve taze kekik yaprakları ile hazırlayabilir.

İç dolgulara gelince, burası tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ne de olsa mutfağınızın şefi sizsiniz. Benim tercihim füme somon musu ve somon sevmeyenlere alternatif olarak mantar ve taze kekik ile hazırlanmış dolgulardan yana oldu.

Tatlısını aramayacağınız bu tarife geçelim o zaman.

Malzemeler:

125 mililitre (Yarım su bardağı) su

125 mililitre (Yarım su bardağı) süt

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Yarım su bardağı parmesan peyniri

Çeyrek demet dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı öğütülmüş karabiber

Choux (şu hamuru) veya daha iyi bilinen adı ile profiterol hamuru için:

Su, süt, tereyağı ve tuzu tencereye alın, orta ateşte kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın. Kaynayınca hemen unu ekleyin. Topaklanmaması için spatula ile sürekli bastırarak karıştırın. Bu şekilde hamurunuz toparlanacaktır.

Ara vermeden 2-3 dakika kısık ateşte karıştırmaya devam edin, hamur kendini tencereden kurtarıp toparlanınca ocaktan alın.

Hamuru miksere alın ve en düşük hızda 5 dakika karıştırın ki soğusun veya mikseriniz yoksa tezgah üzerine yayın.

İyice soğuyunca teker teker yumurtaları ekleyin. Hamur esnek, yumuşak ve hafif akışkan olmalı. Ne su gibi akışkan ne de spatuladan düşmeyecek kadar katı…

Parmesan peyniri, dereotu ve karabiber ekleyin. Parmesan peynirine alternatif olarak Kars gravyeri kullanabilirsiniz. Rendenin en ince tarafını kullanın.

Krema sıkma torbasına hamuru alın ve yağlı pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde 2’şer santimetre aralıklarla toplar sıkın.

Hamur oldukça yapışkan olduğu için parmak uçlarınızı hafifçe ıslatarak üstlerini hafifçe düzeltin.

180 derece sıcak fırında 15 dakika boyunca pişirip sonra dereceyi 160 dereceye düşürün ve 15 dakika daha pişirin (toplam 30 dakika). Bu süre tabii ki fırınınıza göre değişir kontrollü ilerleyin.

İki çeşit iç dolgu yapılışı

Somon mus dolgu için malzemeler:

200 gram füme somon

1 kutu (200 gram) labne peyniri

2 yemek kaşığı kapari turşusu

Karabiber

Kaparileri suda yıkayıp süzün. Bu fazla tuzun gitmesini sağlayacaktır.

Tüm malzemeleri robotta öğütün. Labne oranını artırabilir ve azaltabilirsiniz.

Mantarlı dolgusu için malzemeler:

400 gram mantar

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1-2 dal taze kekik

2-3 yemek kaşığı labne peyniri

Tuz

Karabiber

Mantarları çok ufak doğrayın.

Tavaya 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı,1 bütün diş sarımsak ve taze kekik dalını alıp 1-2 dakika beraber ısıtın. Mantarları ilave edip soteleyin. Suyunu çekince tereyağı ilave edin.

Sarımsak ve kekik dalını çıkartın.

Karışım soğuduğunda labne peyniri, tuz, karabiber ilave edin.

Servis için:

Profiterollerin her birini ortadan kesin ve dilediğiniz dolgu ile doldurun. Afiyet olsun

Instagram: @deryajerdev