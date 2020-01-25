Bir haftada kaç parça kıyafet giyiyorsunuz?

Ben düşündüm, evden çalışıyorum ama hafta içi sık sık çalışmaya, oğlumu okula bırakıp almaya, iş toplantısına ya da arkadaşlarımla buluşmaya dışarı çıkıyorum. Hafta sonu çocuklarla biraz evde biraz dışarda biraz da aile ziyaretindeyiz. Bu hayat temposunda sonbahar/kış döneminde döne döne 2 farklı pantolon, 1 siyah tayt, 2 sweatshirt, 1 kazak, 1 t-shirt, 2 elbise ve 3 gömlek giyiyorum. Zorlasam bir ayda 10 parça meydan okuması yapabilirmişim yani. Okuyunca gözünüze az geldiyse lütfen siz de kendinizinkine bakın, geriye dönük hatırlaması zor olabilir, o zaman da bugünden ileri 1 ay boyunca not alın. Bu da sizin alıştırmanız olsun.

Neyse 11 parça olmuş yukarıda saydığım, dediğim gibi 1 ayda 10 parça ile de idare edebilirdim ama onun yerine biz #7kadın7parça7gün dedik. Yani ben ve 6 arkadaşım geçtiğimiz hafta boyunca 7 parça kıyafet seçip 7 gün boyunca işe, gezmeye ya da evde oturmaya bunları giydik. Yani mini bir kapsül gardırop oluşturmuş olduk. Aramızda benim gibi evden çalışanlar da vardı, mesaili işe giden de. Bu meydan okumayı başlatan biz 7 kadına dışardan da bir sürü kadın eşlik etti, hepsini sosyal medyada #7kadın7parça7gün etiketiyle görebilirsiniz.

Peki neden böyle bir şey denedik? Birkaç nedeni var aslında

- Dolabımızda birçok şeyi zaten giymediğimizi hatırlamak için. (Bu 7 parçayı seçmek gayet kolay oluyor çünkü istisnalar dışında siz de baktığınızda zaten giydiğiniz parçaların sayılı olduğu olduğunu göreceksiniz.)

- Aslında kıyafetlerle ilgili yanlış endişelerimizin olduğunu göstermek için. Mesela özellikle çalışanlar ofise vs. bir hafta içinde aynı şeyi ikinci kez giydi. Normalde yapmazlardı diye tahmin ediyorum, oysa kimse fark etmedi. Hele bir de fular, değişik kolye vs. ile kombin yaptılarsa ya da üst ve altı farklı eşleştirerek kullandılarsa hiç dikkat çekmediler.

- Ne giyeceğini bilmenin rahatlığını hatırlamış olduk, kapsül gardırop denen uygulamanın güzelliği aslında bu. Gardırobunuzu açıp da içinde birbiriyle uyumlu ve hepsini de giymekten zevk aldığınız şeyler olduğunda giyinip çıkmak gerçekten de çok kolay.

Biz 1 haftalığına konfor alanımızdan çıktık bir deney yaptık anlayacağınız. Aslında geçen haziranda da yazlık kıyafetlerle yapmıştık. Dediğim gibi sosyal medyadaki etiketten bakarsanız o eski fotoğraflara da ulaşabilirsiniz.

Aslında amacımız gerçekten sevdiğimiz kıyafetlerden oluşan bir gardırop oluşturmak.

Bizim bu meydan okumamız dışında dünyada da enteresan meydan okumalar yapılıyor. Mesela İngiltere’de 6 parça ile 1 ay geçiren 1 grup insan olmuştu, Amerika’da bir kız bir bağış kampanyası için 1 yıl boyunca tek bir siyah elbise giymişti ve 365 gün boyunca bazen içine gömlekler giyerek bazen üzerine hırka, kazak giyerek ve tabii bir sürü farklı aksesuarla o elbiseyi renklendirmişti.

Hadi siz de ya kendinize 7 parça seçip bu meydan okumaya katılın (hatta fotoğraflarınızı paylaşırsanız beni @turkisiminimalizm olarak etiketleyin ki sizi görebileyim) ya da 1 ay boyunca kıyafetlerinizi mercek altına alın ve ne kadar hiç giymediğini kıyafetiniz varmış bir değerlendirin.

Ne dersiniz, mekanımız mutfak ama arada bu kıyafet konularına yine değinelim mi?

Fotoğraflar: Unsplash

Instagram: @turkisiminimalizm