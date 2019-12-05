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Lezizz
Haber Giriş: 05.12.2019 - 07:28,Son Güncelleme:/

Beyaz çikolatalı ve limonlu bir blondie'ye ne dersiniz?

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Beyaz çikolatalı ve limonlu bir blondie'ye ne dersiniz?

Kim demiş brownie sadece bitter çikolata ile yapılır diye?

Limon aroması ve beyaz çikolata yoğunluğu bir arada, ne dersiniz fena fikir değil değil mi? 

Limon ferahlığı çikolatanın ağırlığını alıyor, tıpkı bitter çikolata ve vişnenin birbirini tamamladığı gibi tamamlıyor. İşte tarifi...

Beyaz çikolatalı ve limonlu bir blondieye ne dersinizMalzemeler:

150 gram beyaz çikolata 

100 gram tereyağı 

3/4 su bardağı pudra şekeri  

2 adet yumurta 

Çeyrek su bardağı limon suyu

1 adet limon kabuğu 

1,5 su bardağı un

1 çimdik tuz 

1 paket vanilin 

Üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri 

Yarım limonun suyu (daha sıvı olması için daha fazla kullanabilirsiniz)

Yarım limonun kabuğu (rendenin en ince tarafıyla rendelenmiş)

Yapılışı:

Çikolata ve tereyağını benmaride eritin.

Pudra şekeri ilave edin.

Benmariden alıp yumurta ilave edin. 

Limon suyu ve kabuğunu ilave edin.

Vanilin ve unu eleyip ekleyin.

22x22 ölçülerindeki kare kalıba kenarlarını ve tabanını kaplayacak şekilde pişirme kağıdı yerleştirin.

Hamuru içine aktarın.

170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Kürdan testi yapın, kekin içi hafif nemli kalmalı. Her fırın farklı olduğu için ideal süre değişkendir.

Sos için tüm malzemeleri karıştırıp soğumuş blondie'ye dökün. Afiyet olsun...

Instagram: @deryajerdev

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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