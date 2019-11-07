Atatürk’ün son isteği…

Hastalığının son evrelerinde bulunan Ata’mıza doktorları, sağlığına iyi geleceğini düşündükleri enginarı önerirler. Bunun üzerine, kasım ayı enginar mevsimi olmadığı halde, taze enginar için yurdun dört bir yanına haber salınır. Atatürk’ün yaverleri de aranan enginarı Hatay’da bulduğunda, hemen sipariş vererek Ata’ya ulaştırmaya çalışırlar. O sıralarda Dolmabahçe’de hasta yatağında bulunan Mustafa Kemal Atatürk, kendine geldiği zamanlardan birinde, neden hala ona enginar getirmediklerini sorar. Etrafında bulunanlar, enginarın Hatay’dan sipariş verildiğini ve gelmek üzere olduğunu söylerler. Ancak vakit 10 Kasım’ı bulduğunda, Mustafa Kemal Atatürk son isteği haline gelen enginarı yiyemeden hayata gözlerini yumar...

Ne zaman bu hikayeyi anımsasam, tüylerim diken diken olur. Atatürk’ün öğünlerini bedenine yetecek miktarda yediğini okuduğum için, istediği ilk yemeğin ömrünün son anlarında olması beni çok duygulandırır. Her 10 Kasım’da ben de cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü anmak amacıyla enginar yemeği yaparım. Bu nedenle bu haftaki yazımda sizlerle Atatürk’ün yiyemeden vefat ettiği, ancak hala onunla anılan enginarın başrolü oluşturduğu tariflerimden birini paylaşacağım. Benim gibi Atatürk’ü anmak isteyen okuyucularım için 10 Kasım haftasına daha fazla yakışan başka bir tarif olmadığını düşünüyorum.

Enginar Oturtma

Malzemeler

4 adet soyulmuş enginar

Yarım limonun suyu

Yarım portakalın suyu

300 gram küçük doğranmış kuzu kuşbaşı

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

3 adet taze yeşil fasulye

100 gram parmesan peyniri

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Bir tencereye enginarları dizin. Üzerine sıkılmış limon ve portakal suyunu ekleyin. Daha sonra enginarların üzerini geçecek şekilde su ekleyin ve enginarları haşlanmaya bırakın. Bir tavada etleri kendi suyunu bırakıp, çekene kadar haşlayın. Haşlanan etlerin üzerine sıvı yağ ekleyin. Soğanları küp küp doğrayarak etlere ekleyin ve kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra doğranan havuçları ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Havuçlardan sonra, yeşil fasulye ve biberleri ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Bütün sebzeler piştikten sonra parmesan peynirini rendeleyerek tavaya alın ve bir iki karıştırdıktan sonra tavanın altını kapatın. Haşlanan enginarların üzerine hazırlanan etli harcı doldurularak servise hazır hale getirin. Afiyet olsun!

Haftanın İpucu: Atatürk’ün de en sevdiği yemekler arasında yer alan kuru fasulye yemeği için sizlere bir ipucum var. Kuru fasulye herkesin severek yediği yemeklerdendir. Pişirirken içine katacağınız baharatlarla, size sıkıntı oluşturabilen gazın önüne geçebilirsiniz. Fasulye haşlanırken içine bir tatlı kaşının ucuyla kimyon koymanız bağırsaklardaki gaz sıkışmasını engelleyerek yemeğinizi rahat sindirmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda kimyon gibi kekik de midenizi rahatlamaya yarayacaktır.

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