Aşçılık öğrencileri için bir dönem böyle geçti

İlk dönemin finalleri 11 Ocak günü yapıldı, harf notları da geçtiğimiz hafta açıklandı. O halde şimdi bu izlenimleri yazmanın tam zamanı...

Öncelikle şunu söyleyeyim, beklediğimden daha zor çıktı dersler. Bölüme kayıt olurken sınavları genel kültürle hallederim diye düşünmüştüm ama pek öyle değilmiş. Özellikle bazı dersler epey teknik bilgi gerektiriyor. Sınavlardan önce okumaları yapmak, bol bol deneme sınavı çözmek gerekiyor.

Fakat asıl gastronominin ne kadar disiplinlerarası bir bilim olduğunu bir kez daha görmüş oldum bu vesileyle. Geçmişte okuduğum okullarda öğrendiklerimi aşçılık sınavlarında da kullanabiliyor olmak çok hoşuma gitti.

Örneğin yabancı dil bilmenin Mutfak Teknikleri dersinde bu kadar işime yarayacağını pek düşünmezdim. Ama terimlerin çok büyük bir kısmının Fransızca, kısmen de İngilizce kökenli olduğunu görünce zamanında gittiğim okullara ve kurslara minnet ettim.

Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi dersinde, geçmişte Avrupa Birliği ve kamu yönetimi alanında dersler almış öğrencilerin birkaç adım önde olacağını da düşünmezdim ama siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumuş olmanın çok faydasını gördüm.

Tarih ve sosyoloji, üniversitede en fazla seçmeli dersler aldığım bölümlerdi. Çok başka amaçlarla okuduğum Veblen'le, Baudrillard'la, Marx'la Turizm Sosyolojisi dersinde karşılaşmak; Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-it Türk gibi ortaokuldan bu yana beynimize kazınan klasik metinleri Türk Mutfak Kültürü dersinde yeniden hatırlamak çok güzeldi.

Bu arada ne yalan söyleyeyim, sınavlara çalışırken aklımın bir köşesinde hep Lezizz vardı. "Bundan ne kadar ilgi çekici bir içerik olur. Bu bilgiyi bir şekilde bir haberde/yazıda kullanmalıyım" dedim hep içimden.

O nedenle sizin için aşağıdaki testi hazırladım. Bu soruların çok benzerleri sınavlarda karşıma çıktı hep. Ama soruların doğru cevaplarını bilmek için Aşçılık bölümüne kayıt yaptırmanıza da gerek yok, iyi bir Lezizz okuru olmanız yeterli. Haydi gösterin kendinizi...