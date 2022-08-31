MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriBomboloni - İtalyan Donutları Tarifi
GeriTatli Bomboloni - İtalyan Donutları Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 31.08.2022 - 16:04 | Son Güncelleme:

Bomboloni - İtalyan Donutları Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bomboloni - İtalyan Donutları Tarifi

İçi yumuşacık bir çörek, dışı da çıtır çıtır bir lokmayı andıran İtalya’nın en sevilen tatlısı olan bomboloni tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 su bardağı süt

·         1 paket kuru maya

·         3 yemek kaşığı toz şeker

·         6 yemek kaşığı tereyağı

·         2 adet yumurta

·         2,5 su bardağı un

·         1 su bardağı sıvı yağı

·         1 büyük boy kase pastacı kreması

Üzeri için:
 

·         Pudra şekeri

·         Frambuaz

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·         Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Bomboloni - İtalyan Donutları Tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine süt, toz şeker, kuru maya yumurta, tereyağı ve unu koyup ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  2. Ardından hamuru streç filme sararak oda sıcaklığında 30 dakika mayalandırın.
  3. Tezgahı hafif unlayıp, hamuru çok ince olmayacak şekilde merdane yardımı ile açın.
  4. Kalıp yardımıyla yuvarlaklar elde edin.
  5. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
  6. Hazırladığınız hamurları arkalı önlü kızartın.
  7. Yağını süzdürerek kağıt havlunun üzerine alın.
  8. Pastacı kremanızı bir sıkma torbasına aktarın.
  9. Hamurların ortasına minik bir delik açın ve iç dolguyla içini doldurun.
  10. Son olarak pudra şekeri serpiştirip, frambuaz ile süsleyin.
  11. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde İtalyan donutları servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu içerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi