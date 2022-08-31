Bomboloni - İtalyan Donutları Tarifi
İçi yumuşacık bir çörek, dışı da çıtır çıtır bir lokmayı andıran İtalya’nın en sevilen tatlısı olan bomboloni tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 su bardağı süt
· 1 paket kuru maya
· 3 yemek kaşığı toz şeker
· 6 yemek kaşığı tereyağı
· 2 adet yumurta
· 2,5 su bardağı un
· 1 su bardağı sıvı yağı
· 1 büyük boy kase pastacı kreması
Üzeri için:
· Pudra şekeri
· Frambuaz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Bomboloni - İtalyan Donutları Tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine süt, toz şeker, kuru maya yumurta, tereyağı ve unu koyup ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar karıştırın.
- Ardından hamuru streç filme sararak oda sıcaklığında 30 dakika mayalandırın.
- Tezgahı hafif unlayıp, hamuru çok ince olmayacak şekilde merdane yardımı ile açın.
- Kalıp yardımıyla yuvarlaklar elde edin.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
- Hazırladığınız hamurları arkalı önlü kızartın.
- Yağını süzdürerek kağıt havlunun üzerine alın.
- Pastacı kremanızı bir sıkma torbasına aktarın.
- Hamurların ortasına minik bir delik açın ve iç dolguyla içini doldurun.
- Son olarak pudra şekeri serpiştirip, frambuaz ile süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde İtalyan donutları servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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