Aşk yuvalarını satışa çıkardılar

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Son dönemlerde ayrılacakları öne sürülen çift, her ne kadar bu iddiaları reddetse de ikili sürpriz bir karar alarak, 60 milyon dolarlık malikânelerini satışa çıkardı. Çift, Los Angeles Beverly Hills’teki 12 yatak odalı, 24 banyolu malikâneyi bir yıl önce satın almıştı. Evliliklerinde sorunlar yaşayan ‘Benifer’ çifti haftalardır ayrı evlerde yaşıyor. Affleck’in Brentwood’da eski eşi Jennifer Garner’a yakın bir evi aylık 100 bin dolara kiraladığı, Lopez’in ise yeni bir ev aradığı belirtildi.