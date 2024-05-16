Pasifik Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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PASİFİK SAVAŞI KONUSU

İnsanoğlunu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan şey, ansızın denizin altından gelmeye başlayan Kaiju isimli yaratıklardır. Bu dehşet verici varlıklar dünyanın temel kaynaklarını harap ederken canlı nüfusunu da hızlıca yok etmeye başlarlar. Çaresiz insanlık Jaeger isimli devasa robotlar üreterek felaketi durdurmaya çalışır. Tüm talimatları iki pilottan alan Jaeger'ler beyin gücüyle çalışan donanımlı ve güçlü robotlardır. Ne var ki ortada onların bile çözümleyemeceği katastrofik bir gidişat söz konusudur. Tüm çareler tükenmişken ortaya çıkan eski bir pilot ve stajyeri insanlığın son umudu olmaya çalışacaktır.

PASİFİK SAVAŞI OYUNCULARI

Charlie Hunnam

Idris Elba

Rinko Kikuchi

Charlie Day

Robert Kazinsky

Max Martini

Ron Perlman