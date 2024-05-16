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Pasifik Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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#Pasifik Savaşı#Pasifik Savaşı Konusu#Pasifik Savaşı Oyuncuları
Pasifik Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:36

Travis Beacham'ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Robert Kazinsky, Max Martini ve Ron Perlman'ın oynadığı, Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı Pasifik Savaşı filmi 16 Mayıs Perşembe akşamı Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.  Peki, Pasifik Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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PASİFİK SAVAŞI KONUSU

İnsanoğlunu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan şey, ansızın denizin altından gelmeye başlayan Kaiju isimli yaratıklardır. Bu dehşet verici varlıklar dünyanın temel kaynaklarını harap ederken canlı nüfusunu da hızlıca yok etmeye başlarlar. Çaresiz insanlık Jaeger isimli devasa robotlar üreterek felaketi durdurmaya çalışır. Tüm talimatları iki pilottan alan Jaeger'ler beyin gücüyle çalışan donanımlı ve güçlü robotlardır. Ne var ki ortada onların bile çözümleyemeceği katastrofik bir gidişat söz konusudur. Tüm çareler tükenmişken ortaya çıkan eski bir pilot ve stajyeri insanlığın son umudu olmaya çalışacaktır.

PASİFİK SAVAŞI OYUNCULARI

Charlie Hunnam

Idris Elba

Rinko Kikuchi

Charlie Day

Robert Kazinsky

Max Martini

Ron Perlman

 

 

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#Pasifik Savaşı#Pasifik Savaşı Konusu#Pasifik Savaşı Oyuncuları

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