Sihirbaza 16 taciz suçlaması

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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, suçlamaların yarısından fazlası, olaylar sırasında 18 yaşından küçük olduklarını söyleyen kadınlardan geldi. Kadınlardan bazıları The Guardian’a, Copperfield ile yaşadıkları iddia edilen deneyimler hakkında ancak #MeToo hareketinin ardından konuşabildiklerini söyledi. David Copperfield’ın avukatları ise sihirbazın bırakın reşit olmayan bir kişiyi, hiç kimseye uygunsuz davranmadığını açıkladı. Avukatlar iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Copperfield daha önce de ‘uygunsuz davranışlarla’ suçlanmıştı ve cinsel istismara ilişkin iddiaları reddetmişti.