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Sihirbaza 16 taciz suçlaması

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#David Copperfield#Taciz#DAVA
Sihirbaza 16 taciz suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 07:00

ABD’li ünlü sihirbaz David Copperfield, 16 kadın tarafından cinsel istismar ve ‘uygunsuz davranışta bulunmak’ ile suçlandı.

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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, suçlamaların yarısından fazlası, olaylar sırasında 18 yaşından küçük olduklarını söyleyen kadınlardan geldi. Kadınlardan bazıları The Guardian’a, Copperfield ile yaşadıkları iddia edilen deneyimler hakkında ancak #MeToo hareketinin ardından konuşabildiklerini söyledi. David Copperfield’ın avukatları ise sihirbazın bırakın reşit olmayan bir kişiyi, hiç kimseye uygunsuz davranmadığını açıkladı. Avukatlar iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Copperfield daha önce de ‘uygunsuz davranışlarla’ suçlanmıştı ve cinsel istismara ilişkin iddiaları reddetmişti.

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#David Copperfield#Taciz#DAVA

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