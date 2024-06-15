Bu yaz planlı olacağız... Bütçe ve ekonomiye dikkat!

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Bu ay başında yaz resmen gelse de Güneş’in Yengeç burcuna geçişiyle astrolojik olarak da yaz başlamış sayılıyor. 22 Haziran’da Oğlak’ta dolunay gerçekleşecek. Etkisi 5 gün önce başlayacak ve 10 gün sürecek. Önce gün gün haftanın gökyüzü gündemine bakalım, ardından da Oğlak burcundaki Venüsyen dolunayın burçlara olan etkilerine…

Bugün Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Venüs ile Neptün arasında kare açı oluşacak. Etki süresi iki gün. Gizli saklı ilişkilere çekilebiliriz, bunlar çevremizin onaylamayacağı ilişkiler olabilir. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilir, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabiliriz. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değil. Maddi değerlerde belirsizliklere ve yanılsamalara işaret edebilir. Para yönetimi ve finansal konularda dikkatli olmakta fayda var.

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Yarın Ay 9.03 ile 9.37 arasında Terazi burcunda boşlukta olacak, akabinde Akrep burcuna geçecek. Bugün itibariyle Venüs Yengeç burcuna geçip 11 Temmuz’a kadar seyahat edecek. Bu süreçte evimizle ilgilenebilir, ev alabilir, ev kurabiliriz. Para biriktirmek, saklamakla ilgili işler yapılabilir; anılar, eski arkadaşlıklar, tarihi yerler, aile yadigârları gibi konulardan zevk alırız. İlişkilerde aidiyet duygusunun ön planda olacağı bu dönemde, sizi sürekli rölantide tutan biri varsa artık ya bağları yeniden yapılandırmalı ya da yolunuza devam etmelisiniz.

Salı Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Güneş ile Neptün arasında kare açı oluşacak. Etki süresi üç gün. Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebiliriz. Bugün sahip olduğumuz hedefler, beklentilerle yapmamız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir ya da gerçekleri görmekte zorlanabiliriz. Bugün özellikle aldanmalara, aldatılmalara karşı dikkatli olmakta yarar var. Kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Sanat, müzik, dans ve meditasyon gibi aktiviteler, bu süreçte iç dengemizi sağlamak için kullanılabilir.

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HAMİLE KALMAK DAHA KOLAY

Çarşamba Merkür ile Mars arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 2 gün. Zihnimizin hızlı çalışacağı bir gün. Başarma dürtüsünü çok güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Kısa sürede birçok işi halledebileceğiz. Pazarlık yapmak için de uygun zamanlar. İletişim kurarken doğrudan ve dürüst olacağız. Hem kendimizin hem de başkalarının haklarını savunabiliriz. Birilerine onlardan hoşlandığımızı söylemek için de uygun.

Perşembe Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Bugün itibariyle Güneş Yengeç burcuna geçip 1 ay bu konumda kalacak. Bizi mutlu eden yakın çevremizde güven bulmak, evimizle ilgilenmek için güzel bir süreç olacak. Evimizi değiştirebilir, ev alabilir, satabilir, kısacası gayrimenkulle ilgili konulara yönelebiliriz. Güvenlikle ilgili konular da ön planda olacak. Evimize, arabamıza alarm sistemi taktırabiliriz. Yengeç bereketli burçlardan biridir, bu yüzden bu süreçte yatırımlarımızın karşılığını fazlasıyla alabiliriz. Bu süreçte hamile kalmak isteyenlerin işleri çok daha kolay olacaktır.

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Cuma Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Kendi isteklerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda harekete geçebilir, inancımızı, doğrularımızı, yaşam görüşümüzü ve felsefemizi öne çıkaran sohbetler yapabilir yolculuk, yabancı diller, üniversite ve akademik işler, kitaplar, belgeseller, basın-yayın, magazin dünyası, hukuki, siyasi ve kültürel konulara daha çok ilgi gösterebiliriz. Yabancılarla alakalı uzak yolculuklarla, ticari bağlantılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni yerler keşfetmek ve ufkumuzu genişleten bilgi ve belgelere ulaşmak için fırsatımız var.

22 Haziran Cumartesi 1 derece Oğlak burcunda Venüsyen dolunay meydana gelecek ve etki süresi 10 gün. Oğlak burcundaki dolunay, ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluk getirebilir. İlişkilerimizde samimiyet, güven ve bağlılık ön plana çıkabilir. Bu dönemde, iş ve ilişki arasında dengeli bir şekilde zaman ve enerji ayırmak, ayrıca finansal planlamaya dikkat etmek, harcamaları kontrol altında tutmak önemlidir. Finansal anlaşmazlıklar veya işbirlikleri söz konusu olabilir. İlişkilerde dönüşümü ve gereksiz olanları ayıklamayı destekleyebilir.

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OĞLAK BURCUNDAKİ DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ

Koç (21 Mart-19 Nisan)

İş ve aile arasında denge kurmak zor

Bu dolunay kariyer ve aile yaşamı arasında bir denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Kariyerizde önemli bir dönüm noktasına ulaşabilirsiniz ancak başarınız evde bazı gerginlikler yaratabilir. Ailenizin beklentileri ve iş sorumluluklarınız arasında kalmak zor olabilir. Venüs’ün karşıt açısı, romantik hayatınızda beklenmedik duygusal iniş çıkışlar yaşatabilir. Aile içi eski sorunlar tekrar gündeme gelebilir.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Keyfi harcamalarınızın dozu kaçabilir

Yeni bir kursa başlamak, hayalini kurduğunuz bir yere seyahat etmek veya inançlarınızı sorgulamak için mükemmel bir zaman. Venüs’ün karşıt açısı bu süreçte ilişkilerinizi de etkileyecek. Partnerinizle birlikte yeni şeyler öğrenmek ilişkinizi güçlendirebilir ancak farklı bakış açıları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde açık fikirli olmalısınız. Keyfi harcamalarınızın dozu kaçabilir.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

İlişkinizde para konusunda gerilim yaşanabilir

Ortak gelirler, yatırımlar ve borçlarla ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Maddi konularda dikkatli ve planlı olmalısınız. Partnerinizle para konuları nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Bu dönemde gereksiz harcamalardan kaçınmak iyi olacaktır. Sağlığınıza dikkat edin, stres kaynaklı sorunlara karşı önlem alın. Yeni bir finansal planlamayla gelecek hedeflerinize sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Kendinizi güzelleştirmek için motive olabilirsiniz

Partnerinizle bağları güçlendirmek veya sorunları çözmek için önemli bir dönem. Venüs’ün karşıt açısı, romantik ilişkilerde beklenmedik duygusal iniş çıkışlar yaşatabilir. Bekârsanız, uzun vadeli bir ilişkiye adım atma şansınız yüksek ancak her şey hemen mükemmel olmayabilir. Hayatınızı, kendinizi güzelleştirmek için çok daha motive olabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Diyete ya da egzersize başlayabilirsiniz

İş ve sağlık arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakmak, sağlıklı alışkanlıklar edinmek için bu dönemi değerlendirin. Venüs’ün karşıt açısı, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde gerginlik yaratabilir. İşteki projelerde ekstra dikkatli ve işbirliğine açık olun. Yeni bir diyet veya egzersiz programına başlamak için mükemmel bir zaman. İşyerinde kadınlara yine de dikkat edin.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Bekârlar yeni bir aşkın ayak seslerini duyabilir

Hobilerinizle ilgilenmek veya yeni bir yaratıcı projeye başlamak için harika bir zaman. Partnerinizle romantik anlar yaşamak için daha fazla zaman ayırın. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir veya onların ihtiyaçlarına dikkat etmeniz gerekebilir. Veya çocuk sahibi olmak için adım atabilirsiniz. Eğer bekârsanız bu dolunay zamanı yeni bir aşkın ayak seslerini de duyabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Dekorasyon ve tadilat yapmak iyi gelebilir

Evde yapmayı planladığınız değişiklikler veya aile içindeki önemli kararlar gündeminizde öne çıkabilir. İş ve aile yaşamınızı dengelemek için biraz daha planlı olun. Aile üyeleriyle geçmişe dayalı bazı sorunlar tekrar ortaya saçılabilir. Evde dekorasyon, tadilat işleriyle ilgilenmek size iyi gelebilir. Ayrıca kariyerinizle ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir; bu kararları aile üyeleriyle paylaşarak alabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Yazma ve konuşma yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz

Yakın çevrenizle denge ve uyum sağlamak için çaba göstermeniz gerekebilir. Venüs’ün karşıt açısı, kardeşler, kuzenler veya yakın arkadaşlarla olan ilişkilerde bazı gerginlikler yaratabilir. Yeni bilgiler öğrenmek ve fikirlerinizi paylaşmak için harika bir zaman. Yazma ve konuşma yeteneklerinizi geliştirmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Mutlu olacağınız küçük seyahatler gündeme gelebilir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Sevgilinize maddi konularda açık ve dürüst olun

Gelirleriniz ve harcamalarınız arasında denge kurmak zor olabilir. Venüs’ün karşıt açısı, finansal sorumluluklarınızın aşk hayatınızı etkilemesine neden olabilir. Partnerinizle maddi konular üzerinde açık ve dürüst bir iletişim kurmalısınız. Yeni gelir kaynakları bulmak veya mevcut kaynaklarınızı daha verimli kullanmak için iyi bir zaman. Keyfiniz için biraz fazla para harcayabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Hedefleriniz ve ilişkileriniz ‘büyük’ etkilenecek

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için kişisel hedefleriniz ve ilişkileriniz üzerinde büyük bir etki yaratacak. Venüs’ün karşıt açısı, romantik ilişkilerde bazı duygusal iniş çıkışlar yaşatabilir. Partnerinizin sizden beklentileri çok fazla olabilir. Varsa ortaklıklarla ilgili pürüzleri de anlayış çerçevesinde çözebilirsiniz. Hayatınızda kimse yoksa eğer bu dolunay yeni bir partner getirebilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

İçsel dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz

Gizli kalmış duygularınız ve bilinçaltınızdaki konular yüzeye çıkabilir. Venüs’ün karşıt açısı, bu dönemde içsel dengeyi bulmakta zorlanmanıza neden olabilir. İş ve özel hayatınızı dengelemek sizi zorlayabilir. İşyerinde, projelerinizde ve günlük işlerde daha dikkatli, planlı olmanız gerekebilir. Bir de bu dönemde yasak aşklara veya işyeri aşklarına dikkat edin!

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Arkadaşınız ilanı aşk edebilir

Yeni arkadaşlıklar kurmak, mevcut dostluklarınızı güçlendirmek için harika bir zaman. Venüs’ün karşıt açısı, bu dönemde sosyal ilişkilerde bazı gerginlikler yaratabilir. Bir arkadaşınız size ilanı aşk edebilir mesela. Bu dönemde, sosyal etkinlikler ve grup aktiviteleri size keyif verecek. Sosyal etkinliklere katılarak yeni insanlarla tanışabilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.