Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:11,
Kuzine Fırında Hindi But Tarifi
Kuzine fırında portakal yatağında yavaş yavaş pişmiş hindi but… Sarımsak ve biberiyenin aromasıyla lezzetlenen bu yemeğe sevdikleriniz bayılacak!
Malzemeler:
- 2 adet hindi but
- 1 adet portakal
- 1 adet bütün sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 dal biberiye
Sosu için;
- 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 2 adet portakal
- 1 yemek kaşığı hardal
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Bir çay kaşığı kekik
Tarif:
- Hindi butların sosu için 2 adet portakalın kabuklarını rendenin ince kısmıyla rendeleyin.
- Ardından portakallı sıkıp suyunu bir kasenin içine alın.
- Üzerine eritilmiş tereyağını, hardalı, balı, kekiği, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp kenara alın.
- Butları pişirmek için portakalları iyice yıkayıp kabuklarıyla beraber doğrayın.
- Bütün sarımsağı eninden ikiye kesin.
- Arçelik Kuzine Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve butları dizin.
- Zeytinyağı tuz ve karabiberi bir kasede karıştırıp butların üzerine dökün.
- Kestiğiniz portakalları da butların yanlarına dizin.
- Üzerine 2 dal biberiyeyi koyun.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Kuzine Fırın’da 30-35 dakika pişirin.
- Ardından fırının kapağını açıp hazırladığınız sosu butların üzerine sürün.
- Her tarafına sos sürdüğünüz butları 15 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin.
- Afiyet olsun!
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