Yüzsüzlüğün 106 günü nihayet son buldu

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- ABD caddelerinde keyiflerince geziyorlardı.

- Gülücükler saçıyorlardı etrafa.

- Kendilerine ev beğeniyorlardı oralardan.

- Katil çocuk için iyi bir okul bakıyorlardı.

- Umursamazlıklarına sinir oluyorduk milletçe.

- Çocukları ölen aile, hepimizden daha fazla azap çekiyordu.

*

106 gündür durum tam olarak buydu.

*

Bayrama doğru, bayrama süper yakışan bir haber geldi.

Yüzsüzlüğün 106 gününün bittiğini bildiren bir haber.

Türk makamlarının da ittirmesiyle bu yüzsüz iki şahıs, ABD’de yakalanmış ve tutuklanmış.

Kısa bir süre içinde de Türkiye’ye iade edilmeleri bekleniyormuş.

*

Şimdi hepimiz, sesimize alaycı bir tını katıp...

“Memlekete hoş geldin Eylem, memlekete hoş geldin Timur” demek için sabırsızlıkla ülkemize gelmelerini bekliyoruz.

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NAGEHAN BOŞA İFŞALIYOR

TÜRKİYE’de kadına şiddet uygulamak suçlamasıyla karşılaşan her erkek...

Acayip utanır, yüzü kızarır, ne yapacağını bilemez hale gelir, girecek delik arar, yalanlamaya çabalar, izah üstüne izah yapar.

Bir kişi hariç:

Rasim Ozan Kütahyalı.

*

Ben bu adamın “eski eşine şiddet uygulamak” gibi bir suçlama karşısında “Oh! Oh! Ne güzel gündeme geliyorum” diye içten içe sevindiğine hem bahse girerim hem de yemin ederim.

*

Yani Nagehan boşuna ifşalıyor.

Utanma duygusunu çoktan terk etmiş birini istediğin kadar ifşala.

ERDOĞAN’IN ZİRVE ALBÜMÜNDEN 3 KARE

BİRİNCİ KARE: ÇOK İYİ DENK GELMİŞ

ERDOĞAN masada oturuyor. Çok rahat, çok profesyonel.

Tam o sırada Biden yaklaşıyor o tarafa doğru. Erdoğan’a mı bakıyor boşluğa mı tam belli değil.

*

Fotoğraf karesine yansıyan ise şu: Erdoğan, zerre kadar umursamaz biçimde oturmasını sürdürüyor.

Erdoğan’ın zirve albümünün en iyi denk gelen karesi buydu.

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İKİNCİ KARE: NE VAR NE YOK EMMANUEL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç beş yıl önce “Erdoğan’la görüşmek çok sıkıcı” tarzında bir demeç vermişti.

Oysa bu karede neredeyse hayatının en keyifli anlarından birini yaşıyor Macron.

Çok sevdiği uzak akrabasını görmüş gibi gözleri parlıyor.

*

Erdoğan’ın tavrında ise “intikamın soğuk yenen bir yemek olduğu” gerçeğinin bir hatırlatması var gibi.

ÜÇÜNCÜ KARE: BU SOHBETE KİLİTLENMİŞLER

Aile fotoğrafında yaşanan bir anlık olay:

Erdoğan, Papa ile muhabette.

Önemli olan burası değil, şurası:

Bu muhabbet, liderlerin tümünün ilgi ve dikkat odağı.

*

Biden bakıyor, Sunak bakıyor, hepsi bakıyor.

Baktıkları tek şey Erdoğan ile Papa arasındaki sohbet.

*

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Bu kare de Erdoğan’ın zirve albümünün en iyileri arasına rahatlıkla girer.

DOĞU DEMİRKOL’UN ‘YAŞAM KOÇU’ FİLMİ

DOĞU Demirkol, “Yaşam Koçu” diye bir film çekmiş.

Senaryo kendisinin.

İzledim.

*

“Doğu Demirkol mizahı” diye bir şey var.

İnce göndermelerle, zarif alaylarla, dini literatürle şaşırtmalarla, entelektüel lafazanlıklarla dopdolu bir mizah bu.

Tam benlik yani.

*

“Yaşam Koçu” filmi, baştan sona işte bu mizahın filmiydi.

*

Aslında bu mizahtan çok daha güzel, çok daha şahane, çok daha etkileyici yapıtlar çıkabilir.

Ama bunun için biraz daha özen, biraz daha titizlenme, biraz daha çabalama, biraz daha işi ciddiye almak gerekiyor.

GÜNO NİŞO

YENİ yetmeler, “Günaydın” demiyorlar “Güno” diyorlarmış.

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Dizilerde falan geçiyor bu tabir. Yani bayağı yaygınmış.

*

Hatta Bahar Candan isimli mahpus arkadaş, dışarılarda serbestçe dolaşabildiği günlerde “Nişantaşı” demiyor, “Nişo” diyormuş.

*

Bazen insan hem sinir olur hem de gülümser ya... Bunları öğrendiğimde işte tam öyle oldum.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. SAĞLIK, MUTLULUK, AFİYET VE HUZUR DİLİYORUM.