Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih Ne Demek?

Melih erkek çocukları için çok sık kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Hem telaffuzu hem de anlamı ile beğeni toplayan isim, genel olarak tek başına değerlendirilen adlardan biridir. Tabii isteğe göre farklı isimlerle de bir araya getirilebilir.

Melih İsminin Anlamı

Melih ismi anlam olarak oldukça beğenilen bir tabir ile karşılık buluyor. Genel anlamıyla Melih ismi ‘şirin ve sevimli’ olarak geçer. Kökeni Arapçadan gelen bu isim günümüzde Türkçede oldukça fazla kullanılmakta ve yerleşmiş durumdadır.

Melih Ne Demek?

Melih farklı anlamlara gelen ve erkek bebekler için kullanılan en güzel isimlerden biridir.

- Sevimli,

- Şirin,

- Güzel,

- Melahat sahibi,

Bu anlamları üzerinden bebeğiniz için Melih ismine güvenli şekilde kullanabilirsiniz. Diğer yandan Melih isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak edenler için, bu ismin yer almadığını söylemek mümkün. Ancak erkek bebekler için bu adı koymakta herhangi bir sakınca bulunmuyor. Siz de artık Melih isminin bütün bu anlamlarını bilerek, minik yavrunuz adına ona güzel bir ad şeklinde ithaf edebilirsiniz.