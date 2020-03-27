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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 27.03.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih Ne Demek?

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Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih Ne Demek?
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Çok eski zamanlardan bu yana Melih ismi en çok kullanılan adlardan biridir. Özellikle erkek çocukları için günümüzde hala sık değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Siz de Melih isminin anlamı hakkında bilgi alabilir ve çocuğunuz için bu ismi koyabilirsiniz. Peki, Melih isminin anlamı nedir? Melih ne demek? İşte bu isim hakkında bilinmesi gerekenler.

Melih erkek çocukları için çok sık kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Hem telaffuzu hem de anlamı ile beğeni toplayan isim, genel olarak tek başına değerlendirilen adlardan biridir. Tabii isteğe göre farklı isimlerle de bir araya getirilebilir.

 Melih İsminin Anlamı

 Melih ismi anlam olarak oldukça beğenilen bir tabir ile karşılık buluyor. Genel anlamıyla Melih ismi ‘şirin ve sevimli’ olarak geçer. Kökeni Arapçadan gelen bu isim günümüzde Türkçede oldukça fazla kullanılmakta ve yerleşmiş durumdadır.

 Melih Ne Demek?

 Melih farklı anlamlara gelen ve erkek bebekler için kullanılan en güzel isimlerden biridir.

 - Sevimli,

 - Şirin,

 - Güzel,

 - Melahat sahibi,

 Bu anlamları üzerinden bebeğiniz için Melih ismine güvenli şekilde kullanabilirsiniz. Diğer yandan Melih isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak edenler için, bu ismin yer almadığını söylemek mümkün. Ancak erkek bebekler için bu adı koymakta herhangi bir sakınca bulunmuyor. Siz de artık Melih isminin bütün bu anlamlarını bilerek, minik yavrunuz adına ona güzel bir ad şeklinde ithaf edebilirsiniz.

 

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