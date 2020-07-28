Cengiz isminin anlamı nedir? Cengiz ne demek?

Moğol imparatorunun kurucusu olarak Cengiz Han'ın ismidir. Asıl adı Timuçin olmasına rağmen Cengiz isminin özel anlamı ve güçlü duruşu sebebiyle bu isim verilmiştir. Kökeni Türkçe olan bu isim pek çok farklı Türk devletinde de önemli hükümdarlar için kullanıldı.

Cengiz İsminin Anlamı

Moğolcada Çing sıfatının çoğulu şeklinde, güçlü ve kuvvetli anlamına gelmektedir. Özellikle güçlü şekilde ayakta durmak ve her şeye göğüs germek gibi önemli avantajları ile erkeksi bir etki yaratmaktadır. Bu sebepten dolayı Türkçede erkek çocukları için çok fazla kullanılan en özel ve güzel isimlerden biridir.

Cengiz aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de değerlendirilir.

- Güçlü, yılmaz, gözü pek kişi.

- Büyük Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar.

Hem tarihi açıdan hem de özel anlamı ile erkek çocuğunuz için verebileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak Cengiz öne çıkıyor. Cengiz ismi aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu ile de beğeni toplayan bir addır. Başka isimlerle de bir araya getirebilir ya da tek başına kullanma imkanı değerlendirebilirsiniz. Henüz çocuğunuz için bir isimde karar kılmamış iseniz listeye alınabilecek en güzel adlardan biri olarak değerlendirilebilir.