Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırmış

İkiliyi Murat Boz’un yakın arkadaşı Merve Terim’in tanıştırdığı öne sürüldü. Terim’in aracılığıyla ilk kez bir ev partisinde görüşen Enver ve Tunçeri, 1 ayda ayrılık kararı aldı. Terim’in, bu karara üzüldüğü söyleniyor.