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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 07:52,

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırmış

Aslı Enver, Murat Boz’la ayrılığının ardından Kerem Tunçeri’yle yakınlaştı. Kısa sürede noktalanan bu ilişkiye dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Enver ve Tunçeri’yi, Murat Boz’un yakın arkadaşı Merve Terim’in tanıştırdığı öne sürüldü.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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MURAT Boz’la uzun yıllar bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalayan Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri’yle yaşadığı aşkla gündemde.

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İkili arasında kısa süre önce başlayan ilişki, Tunçeri’nin sosyal medya fenomenlerine gönderdiği Instagram mesajlarının ifşa edilmesiyle noktalandı. Şimdi de biten ilişkiye dair ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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İkiliyi Murat Boz’un yakın arkadaşı Merve Terim’in tanıştırdığı öne sürüldü. Terim’in aracılığıyla ilk kez bir ev partisinde görüşen Enver ve Tunçeri, 1 ayda ayrılık kararı aldı. Terim’in, bu karara üzüldüğü söyleniyor.

4URAZ DA ARKADAŞIYDI

URAZ DA ARKADAŞIYDI

Aslı Enver’in adı Kerem Tunçeri’den önce Uraz Kaygılaroğlu’yla anılmış, ikilinin kısa süre görüştüğü yazılmıştı. Kaygılaroğlu’nun da Murat Boz’un arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

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İki isim, 2016 yapımı “Dönerse Senindir” filminde birlikte rol almıştı. Kaygılaroğlu, 1 hafta önce Enver’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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