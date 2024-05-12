Fotoğrafları gören şaşkına döndü… Yeni sevgilisi adeta eski karısının ikizi gibi!

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Bu mutlu yuva 12 yıllık evliliğin ardından 2016’da beklenmedik şekilde dağıldı. Gwen Stefani ve Gavin Rossdale boşandıklarını açıklayarak yollarını ayırdı.

İKİ YILDIZ İSİM 12 YILLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN AYRILMIŞTI

Bir dönem rock müziğin en sevilen gruplarından olan No Doubt grubunun solisti olan, sonra solo kariyeriyle de büyük başarı yakalayan Gwen Stefani, bu ayrılıktan sonra 2021'de yeniden ünlü bir müzisyenle, Blake Shelton’la nikah masasına oturdu.

Gwen Stefani ve Gavin Rossdale'in evliliği 2016'da sona erdi

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2015’ten beri birlikte olduğu Country şarkıcısı Shelton’la yeniden bir yuva kuran 54 yaşındaki Gwen Stefani hayatına mutlu mesut şekilde devam ediyor.

YOLUNA BİR BAŞKA ŞARKICIYLA DEVAM EDİYOR

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Gavin Rossdale ise bu ayrılıktan sonra ufak tefek kaçamak ilişkiler yaşadıktan sonra mutluluğu tıpkı eski eşi Gwen Stefani gibi yine bir meslektaşında buldu.

Rossdale kısa bir süre önce Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak ilişkisini resmileştirdiği 35 yaşındaki Arnavut asıllı şarkıcı Xhoana X ile büyük bir aşk yaşamaya başladı.

FOTOĞRAFLARINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

2023’ten beri birlikte olan çift çıktıkları Meksika tatilinde görüntülendi. Havuz başında güneşlenip keyif çatan çiftin paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları ise Gavin Rossdale’in hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Gavin Rossdale bir yıldan fazladır Arvanut asıllı şarkıcı Xhoana X'le birlikte

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Bunun sebebi ise Xhoana X’in Gavin Rossdale’in eski eşi, ünlü şarkıcı Gwen Stefani’nin adeta ikizi gibi görünmesiydi. Saçları, yüz hatları hatta vücut yapısı ve tarzıyla bile tıpa tıp Gwen Stefani’ye benzeyen Xhoana X’i görenler gözlerine inanamadı.

YENİ SEVGİLİSİ ESKİ KARISININ İKİZİ GİBİ!

Çiftin romantik tatil fotoğraflarını görenler Gwen Stefani’den boşanıp onun ikizi gibi görünen, üstelik de aynı işi yapan Gavin Rossdale’in bir başka kadına gönlünü kaptırmasına sayısız yorum yaptı. Hatta Rossdale’in Stefani’yi unutamayıp onun bir benzerini bulduğunu söyleyenler bile oldu.

Xhoana X'in Gwen Stefani'nin adeta kopyası gibi görünmesi herkesi şaşkına çevirdi

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Gavin Rossdale, 2023’ten beri birlikte olduğu Xhoana X’le ilk fotoğrafını geçen 2 ay önce paylaşmış, “Hey sonunda kız arkadaşımla doğum günü yemeği yiyebildim, işte senin için sihir dolu bir yıl” yazmış ve ona bir kalp emojisi yollamıştı.

Çift ertesi ay iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde kırmızı halıda birlikte yürüyerek ilişkilerini resmileştirmiş oldu.

Gwen Stefani - Xhoana X

ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTMEKTE ZORLANDILAR

Gavin Rossdale ve Gwen Stefani’nin 17 yaşında Kingston, 15 yaşında Zuma ve 10 yaşında Apollo adında üç oğulları var. Rossdale yakın zaman önce verdiği bir röportajda Gwen Stefani’nin, boşandıklarından beri çocuklara ortak ebeveynlik yapmak konusunda kendisini yalnız bıraktığını söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Gwen Stefani Gavin Rossdale'den ayrıldıktan sonra Blake Shelton'la evlendi